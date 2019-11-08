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Каре з чубчиком і графічні стрілки: Белла Хадід блищить в новому чуттєвому образі

Lite » Мода 08.11.2019 - 18:33
Каре з чубчиком і графічні стрілки: Белла Хадід блищить в новому чуттєвому образі
Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid) 

Модель показала кадри зі зйомок

Белла Хадід обожнює змінювати зачіски. За останній час вона була спокусливою шатенкою, ніжною блондинкою, а тепер, по всьому, "темна сторона" її особистості перемогла: 23-річна красуня знову повернулася до образу брюнетки. Вона показала кадри з нової фотосесії, де блищить в чуттєвому образі: коротке каре з чубчиком, виразний макіяж з графычними стрілками, блискучими губами і окресленими вилицями. На ній надіто джемпер в коричневих тонах від Fendi, розшитий паєтками, а на голові красується зухвала косинка. "Я люблю робити з тобою мистецтво", – написала молодша Хадід під фото, зазначивши Кеті Гранд – британську стилістку і модного журналіста.

Каре з чубчиком і графічні стрілки: Белла Хадід блищить в новому чуттєвому образіКаре з чубчиком і графічні стрілки: Белла Хадід блищить в новому чуттєвому образіБелла скоро покаже нову роботу (фото: instagram.com/bellahadid)

Шанувальники залишилися в захваті від нового образу Белли, засипавши її компліментами. Не втримався і батько знаменитої красуні. "Таак прекрасна", – написав Мохамед Анвар Хадід, йордано-американський забудовник палестинського походження.

Каре з чубчиком і графічні стрілки: Белла Хадід блищить в новому чуттєвому образіКаре з чубчиком і графічні стрілки: Белла Хадід блищить в новому чуттєвому образіБелла і Мохамед (фото: instagram.com/bellahadid)

До речі, молодша дочка Мохамеда – явно його улюблениця, а Белла справжня татова донька. Модель часто публікує спільні кадри, зізнаючись батькові в любові. Нещодавно в честь його дня народження вона написала тату ціле послання, супроводивши його масою архівних кадрів, починаючи з самого раннього дитинства.

"З Днем Народження, найсолодший тато! Спасибі, що ти є. Ти такий особливий для мене у багатьох відношеннях! Те, як ти змушуєш мене сміятися, як ти любиш своїх дітей! Спасибі за те, що ти завжди був кращою версією себе. Я дорожу твоєю любов'ю! Хотіла б я бути з тобою, але я святкую і люблю тебе здалеку!". Цікаво, що зовні Белла дуже схожа на нього. У той час як Джіджі з її лялькової зовнішністю – мамина копія.

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