Синя мрія: Кейт Міддлтон приміряла по-весняному свіжий образ в розкішному пальто

Принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали Балліміну в Північній Ірландії

На днях принц Уильям и Кейт Миддлтон отправились в Северную Ирландию с целью решить массу вопросов по делам молодежи. Первым они посетили Белфаст: день супруги провели в массе визитов и публичных выступлений, а завершили его в концертном холле. К слову, несмотря на официальный характер, встречи проходили в теплой и веселой обстановке. Супруги были тепло приняты местными властями, с удовольствием общались со всеми пришедшими, а Кейт даже попробовала знаменитое ирландское пиво.



Разумеется, появление пары на публике вызвало немалый резонанс в сети, а образ Кейт детально разобрали по кусочкам СМИ и поклонники королевской четы. Но Кейт не привыкать блистать на светских раутах. Так что ее наряды – ярко-красное пальто с черными легинсами и светло-зеленое платье из люрекса – были признаны как всегда удачным.





Кейт Миддлтон в пальто Mulberry (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Следующий на пути одной из самых обсуждаемых пар планеты – Баллимина. Здесь принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили центр искусств Braid Art Centre, замок Хилсборо, который является резиденцией королевы Елизаветы II, а напоследок отправятся в Sure Start – организацию, занимающуюся проблемами семей из неблагополучных районов Ирландии.

Герцогиня Кембриджская Кетрин в пальто Mulberry (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Для официальных встреч этого дня Кейт подобрала новый стильный образ. В свет она вышла в синем платье чуть ниже колен от Jenny Packham, изюминка которого не только в глубоком необычном цвете, но и в черном поясе на талии. Дополнили лук темно-синие замшевые лодочки, небольшой клатч и стильные лаконичные серьги. Отдельного внимания заслуживает светло-голубого оттенка пальто из коллекции Mulberry с крупными пуговицами, поясом и необычным верхом, кроенным на манер накидки. Оно как нельзя лучше гармонировало с платьем и сделало образ по-весеннему свежим.

Напомним, следующим герцог и герцогиня Кембриджские планируют посетить Ферману.

Кейт в платье Jenny Packham (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

К слову, завершился трехдневный тур Меган Маркл и принца Гарри в Марокко. Это их последняя официальная заграничная поездка перед рождением первенца в конце апреля.

Так, на приеме у посла Великобритании в Марокоо Меган Маркл блистала в роскошном платье Dior. А на встрече с молодым королем этой страны Меган надела летнее платье от Carolina Herrera.

Также отметим, ранее мы писали все о baby shower Меган Маркл: сколько стоила вечеринка и почему ее проигнорировала Кейт Миддлтон.