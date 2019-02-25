Справжня принцеса: Меган Маркл в Марокко блищала в розкішній сукні Dior

Принц Гаррі і Меган Маркл в Марокко (фото: twitter.com/scobie)

Герцогиня Сассекська була чудова, як завжди

Чудова Меган Маркл і завжди стриманий принц Гаррі відвідали прийом, організований послом Великобританії в Марокко спеціально в їх честь. Зазначимо, що пізно ввечері в суботу, 23 лютого, герцог і герцогиня Сассекські прилетіли з офіційним візитом в Марокко на триденний тур. Наголошується, що це буде останній королівський тур Меган і Гаррі перед народженням їхнього первістка, який має з'явитися на світ вже в кінці квітня – початку травня. І хоча на даний момент у британських ЗМІ вже з'явилася інформація, що у герцогів буде дівчинка і назвуть її Вікторія, слід підкреслити, що це лише припущення.

Меган Маркл на прийомі у посла Британії в Марокко (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

У перший день офіційного візиту (24 лютого) Меган Маркл і принц Гаррі вирушили в ряд шкіл. Зокрема, королівська пара відвідала школу-пансіонат для дівчаток 12-18 років у місті Асні в Атлаських горах. Відзначається, що в Марокко більше 70% жінок безграмотні. На жаль, в невеликих селищах або взагалі немає шкіл, або до них украй важко дістатися.

Чудові принц Гаррі і Меган Маркл (фото: twitter.com/scobie)

Після напруженого дня Меган і Гаррі вирушили на прийом до посла Британії в Марокко. Тут пара змогла познайомитися з молодими підприємцями, спортсменами, а також впливовими жінками африканської країни.

Звичайно, увага ЗМІ була прикута до чергового яскравого образу Меган Маркл.

Так, для вечірнього візиту герцогиня Сассекська вибрала ніжну пастельну сукню Dior, зроблену спеціально на замовлення для вагітної Меган. Широкі рукава декоровані блискітками і штучними діамантами. У сукні Меган дійсно блищала.

Довершують Образ класичні туфлі-човники, а також елегантний клатч — все також Dior. На вушках Меган поблискували сережки Birks Snowflake.

Чудові принц Гаррі і Меган Маркл (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Нагадаємо, що в одній з шкіл-пансіонатів Марокко дівчинка зробила Меган Маркл тату-оберіг на удачу.

Також для відвідування Марокко Меган вибрала яскраво-червону сукню від Valentino.