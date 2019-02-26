Меган Маркл зачарувала ніжним образом на зустрічі з королем Марокко

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (twitter.com/kensingtonroyal)

Меган і Гаррі побували у палаці короля Мухаммеда VI на прощальній вечері

Вагітна герцогиня Меган Маркл, яка раніше блищала в розкішній сукні Dior на прийомі у посла Великобританії в Марокко, зробила свій останній офіційний вихід у світ в цій країні. Разом з чоловіком принцом Гаррі вона відвідала резиденцію короля Марокко Мухаммеда VI в Рабаті.

Там вони зустрілися з самим королем, а також його сестрами і 15-річним наслідним принцом Мулай Хасаном, з яким Меган і Гаррі вже бачилися в день свого прибуття в Марокко.

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Для прощальної вечері у палаці Маркл вибрала ніжний і елегантний наряд - блакитну сукню в підлогу з квітковим візерунком від Carolina Herrera вартістю 4217 доларів. Меган доповнила образ бежевими туфлями Gianvito Rossi і клатчем Dior в тон, а також сережками Cartier з білого золота та діамантів.

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Довге волосся герцогиня Сассекская зібрала у фірмовий стильний пучок, а в макіяжі використовувала рум'яна коралового відтінку.

Зазначимо, що колір вбрання дружини принца Гаррі став даниною поваги Марокко і відсиланням до найкрасивішого міста країни - блакитного Шефшауену.

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Гаррі і Меган поспілкувалися з королем Мухаммедом VI, зробили компліменти його палацу і передали послання в конверті від королеви Єлизавети II.

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Монарша пара зізналася, що їм дуже сподобалося в Марокко, тому вони обов'язково повернуться сюди знову, але вже з неофіційним візитом.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі вчинили триденний тур по Марокко. Це був останній закордонний тур королівської пари перед народженням їх довгоочікуваного первістка в кінці квітня. В останній день герцог і герцогиня Сассекські побували в Королівському марокканському кінному клубі Dar Essalam.

Ми також повідомляли, що під час другого дня перебування в Марокко принц Гаррі і Меган Маркл відвідали школу-пансіонат, де у дівчаток 12-18 років є можливість отримати середню освіту, що є проблемою для жінок Марокко. Там герцогині Сассекській зробили мехенді - тату хною на удачу.