Все про baby shower Меган Маркл: скільки коштувала вечірка і чому її проігнорувала Кейт Міддлтон

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Стали відомі всі подробиці таємої вечірки baby shower в Нью-Йорку

"Таємний" візит Меган Маркл в Нью-Йорк не просто став надбанням громадськості, кожен день з'являються все нові подробиці вечірки baby shower. Так, стало відомо, що на поїздку було витрачено більше півмільйона доларів. Сюди входить і політ на приватному літаку – що коштує приблизно 125 тисяч доларів в одну сторону. І оплата розкішного готелю The Mark – 75 тисяч доларів на добу. А також маса інших витрат.

Така сума серйозно схвилювала громадськість, але виявилося, що королівська сім'я в поїздку фінансово не вклалася. За чутками, більшу частину витрат взяли на себе різноманітні "приватні особи".

Меган Маркл так і не вдалося залишити в секреті свою поїздку в Нью-Йорк (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Наприклад, оренду розкішного пентхауса з п'ятьма спальнями, їдальнею і вітальнею, взяла на себе подруга Меган Маркл – тенісистка Серена Вільямс. Друзі організували частування від розкішного французького ресторану, квіти та інші необхідні атрибути baby shower. Кажуть, у готель також була доставлена машина для приготування цукрової вати. А розважала гостей знаменита арфістка Ерін Хілл. Свідки стверджують, що бачили безліч валіз Away, які вносили в готель. За одними даними, це подарунок бренду для Меган, інші джерела стверджують, що їх привезли в якості презентів для гостей.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Також предметом обговорення в мережі став список запрошених. Спочатку планувалася вечірка на 15 осіб. У числі гостей значилися подружжя Клуні, актриса Пріянка Чопра, а ще – мати Меган Доріа Редлан. Але в підсумку ні Джорджа, ні Пріятнки, ні матері Меган там не виявилося. Ще одна інтрига стосувалася Кейт Міддлтон. Незважаючи на чутки про напружені відносини між нею і Меган, вони завжди намагаються дотримуватися зовнішні пристойності. Тим не менше на baby shower герцогиня Кембриджська так і не з'явилася. І, як виявилося, причина більш ніж поважна.

Так, задовго до вечірки герцоги оголосили про те, що беруть тайм-аут у світському житті, щоб присвятити час родині і провести більше часу з дітьми: 5-річним принцом Джорджем, принца Луї, якому в квітні виповниться рік, і 3-річною принцесою Шарлоттою. За інформацією західних ЗМІ, Кейт і принц Вільям вирушили на гірськолижний курорт.

Нагадаємо, що в мережі тим часом двійник Меган Маркл загрожує стати популярнішим герцогині. У дівчини по імені Сара Мланга є свій "принц Гаррі" і зоряні "племінники".

Також відзначимо, що папараці "застукали" Маркл в Нью-Йорку по дорозі в аеропорт. Герцогиня Сассекська здивувала несподівано простим образом в легінсах і толстовці.