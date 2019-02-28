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Чарівний бармен: Кейт Міддлтон в сукні з люрексу розливала пиво в пабі Ірландії

Lite » Стиль життя 28.02.2019 - 11:34
Чарівний бармен: Кейт Міддлтон в сукні з люрексу розливала пиво в пабі Ірландії
Кейт Міддлтон і принц Вільям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Герцоги Кембриджські вирушили з візитом в Північну Ірландію

Принц Вільям і Кейт Міддлтон давно не радували прихильників спільними виходами. Так, раніше повідомлялося: перерва в їх активному світському житті пов'язаний з тим, що королівське подружжя вирішило присвятити час собі і своїм дітям. Але, схоже, відпустка закінчилася – пара несподівано для всіх вирушила в Північну Ірландію – заздалегідь про цей візит Кенсінгтонський палац не повідомляв. Як виявилося, турне по цьому регіону буде тривати два дні. Вільям і Кейт планують відвідати Белфаст, Ферману і Баллимину, де будуть займатися питаннями молоді. Чи потрібно говорити, що це подія не на жарт сколихнула мережу?

І звичайно ж, перше, на що звернули увагу шанувальники Кейт – її зовнішній вигляд. Варто відзначити, яким би терміновим не був виліт, до офіційних візитів Кейт Міддлтон завжди готова. Так, у Белфаст вона прибула в яскраво-червоному приталеному пальто Carolina Herrera довжиною до колін, що підкреслювало струнку фігуру Кейт. Ансамбль доповнили чорні легінси і черевики зі шнурівкою на стійкому каблуці від L. K. Bennett. До речі, це улюблена модель герцогині – Marissa.

Кейт Міддлтон в пальто Carolina Herrera

Кейт Міддлтон в пальто Carolina Herrera

Кейт Міддлтон в пальто Carolina Herrera (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

День у них видався насиченим, повним офіційних денних візитів та активностей. Так, герцоги Кембриджські побували на стадіоні "Уіндзор", де, крім іншого, брали участь у різноманітних спортивних змаганнях. А ввечері відвідали концертний хол Empire Music Hall, де виголосили офіційну мова. І тут Кейт також не упустила випадку блиснути красою.

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон після відпочинку (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кетрін спробувала себе в ролі бармена (відео: twitter.com/kensingtonroyal)

Для виходу вона вибрала довге світло-зелене плаття з дрібними блискітками незвичайного крою. Плісирована спідниця, v-подібний виріз, довгі напівпрозорі рукави-ліхтарики – наряд виглядає дуже елегантно і свіжо. Доповнили його бежеві човники на підборах і клачт в тон туфель. З прикрас – невелика підвіска, сережки і, зрозуміло, обручка з великим каменем.

Кажуть, вибір відтінку сукні був продиктований бажанням догодити приймаючій стороні. Як відомо, зелений – традиційний колір Ірландії. Також Кейт із задоволенням спробувала пиво – ще один милий дружній жест.

Нагадаємо, раніше пройшов триденний тур Меган Маркл і принца Гаррі в Марокоо. Це їх останна офіційна закордонна поїздка перед народженням первістка в кінці квітня.

Так, на прийомі у посла Великобританії в Марокоо Меган Маркл блищала в розкішній сукні Dior. А на зустрічі з молодим королем цієї країни Меган наділа літню сукню від Carolina Herrera.

Також відзначимо, раніше ми писали все про baby shower Меган Маркл: скільки коштувала вечірка і чому її проігнорувала Кейт Міддлтон.

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Новини України Кейт МіддлтонПринц Вільям
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