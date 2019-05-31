У синьому міні: Кайлі Дженнер спокушає пишними формами на тлі розкішного авто

Кайлі Дженнер (фото: www.instagram.com/kyliejenner/)

21-річна знаменитість підготувала нові гарячі кадри

Кайлі Дженнер не може залишити 137-мільйонну армію фоловерів без "гарячого" контенту. Не так давно вона виставила серію знімків в яскраво-помаранчевій міні-сукні, потім блищала з рожевими волоссям в облягаючому костюмі, потім "відзначилася" з донькою в басейні... А сьогодні на порядку денному – новий гламурний образ.

Кайлі Дженнер у спокусливому міні (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дівчина опублікувала серію знімків в спокусливому темно-блакитному платті від Balenciaga, що підкреслило вигини її тіла. Щоб зробити їх ще більш виразними, Кайлі прийняла одну зі своїх улюблених поз на фото: вона присіла на тлі розкішного авто, направивши погляд кудись удалину. "Чинити тиск", – підписала вона пост. Образ 21-річна мільярдерка розбавила сріблястою сумочкою і прозорими босоніжками на високій шпильці. Вечірня зачіска і макіяж говорять про те, що вона відвідувала якийсь світський захід. Але, як і її знаменита сестра, вона не стала відкривати таємницю.

21-річна красуня обождает яскраві образи (фото: instagram.com/kyliejenner)

Шанувальники не стали довго тягнути з лайками та коментарями. За кілька годин пост зібрав близько 5 мільйонів "сердечок" і величезна кількість захоплених відгуків:

Я у захваті!

О боже!

Легенда!

Яка гарненька

Погана дівчинка

Ох, цей колір

Я люблю ці ноги

Ця сумка може вмістити все моє терпіння

Дуже красива

Це плаття класне, і блакитний відтінок на ній так класно виглядає!

Люблю тебе дуже сильно, ти дуже красива

Також залишилася непоміченою і бірка бренду, яку чітко видно на сукні Кайлі. "Подивіться, як вона робить знімок, щоб ви могли бачити значок Balenciaga", – написали всевидющі фанати.

Кайлі обожнює експерименти з волоссям (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, фото ще раз демонструє, що експерименти з волоссям Кайлі носять тимчасовий характер. І потрібно визнати: ні рожевий, ні блакитний, ні фіолетовий, ні блонд не виглядають на ній так ефектно, як природний темно-каштановий відтінок.