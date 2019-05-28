Образ – вогонь! Кайлі Дженнер спокушає стрункою фігурою у відвертій міні-сукні

21-річна красуня вибрала яскраво-помаранчевий образ для втечі від буденності
Кайлі Дженнер ніколи не відрізнялася скромністю. І черговий вихід 21-річної бізнес-вумен, яку нещодавно назвали наймолодшою мільярдеркою в історії, це тільки підтвердив. Дівчина відправилася в ресторан в міні-сукні яскраво-оранжевого відтінку зі зміїним принтом, який продемонстрував відразу всі козирі красуні: пишні груди, тонку талію, виразний прогин у спині і стрункі ноги. Доповнили образ прозорі босоніжки і високий хвіст.
Кайлі Дженнер захопила шанувальників яскравим образом (фото: instagram.com/kyliejenner)
Варто відзначити, що в такому вигляді вона поїхала не на світський івент. Таким чином, зірка вирішила "втекти від буденності" – саме так вона підписала одна з численних фото, які виклала на своїй сторінці в Instagram.
Кайлі обожнює яскраві вбрання (фото: instagram.com/kyliejenner)
Жаркі кадри не залишили байдужими шанувальників Кайлі, які засипали її лайками та коментарями.
21-річна красуня ще й у нагальна бізнес-вумен (фото: instagram.com/kyliejenner)
До речі, всі сестри знаменитого сімейства обожнюють яскраві образи. Так, нещодавно Кайлі влаштувала "рожеву" вечірку на честь запуску своєї нової б'юті-лінії. Кім, Кортні, Хлої, Кріс і сама Кайлі з задоволенням приміряли «лялькові» вбрання і отримали масу компліментів за свою сміливість. Не потрапила на захід тільки Кендалл, але вона також встигла засвітитися я незвичайному вбранні. Дівчина вирушила в Канни на презентацію нового проекту Джамбаттіста Валлі і H&M, де продемонструвала яскраво-розове пишну сукню зі шлейфом, яке буквально підірвало мережу.