Образ – вогонь! Кайлі Дженнер спокушає стрункою фігурою у відвертій міні-сукні

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

21-річна красуня вибрала яскраво-помаранчевий образ для втечі від буденності

Кайлі Дженнер ніколи не відрізнялася скромністю. І черговий вихід 21-річної бізнес-вумен, яку нещодавно назвали наймолодшою мільярдеркою в історії, це тільки підтвердив. Дівчина відправилася в ресторан в міні-сукні яскраво-оранжевого відтінку зі зміїним принтом, який продемонстрував відразу всі козирі красуні: пишні груди, тонку талію, виразний прогин у спині і стрункі ноги. Доповнили образ прозорі босоніжки і високий хвіст.

Кайлі Дженнер захопила шанувальників яскравим образом (фото: instagram.com/kyliejenner)

Варто відзначити, що в такому вигляді вона поїхала не на світський івент. Таким чином, зірка вирішила "втекти від буденності" – саме так вона підписала одна з численних фото, які виклала на своїй сторінці в Instagram.



Кайлі обожнює яскраві вбрання (фото: instagram.com/kyliejenner)

Жаркі кадри не залишили байдужими шанувальників Кайлі, які засипали її лайками та коментарями.

Це просто божевілля

Ти ніколи не розчаруєш!

О Боже!

Ти нереальна

Плаття – вогонь

Ти так ідеальна

Королева

Ти виглядаєш чудово

Малятко, ти шикарна

Оранжнвый ніколи не виглядав так прекрасно

Ти виглядаєш чудово в будь-якому кольорі

Просто персик

Святі угодники

Колір – вогонь!

21-річна красуня ще й у нагальна бізнес-вумен (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, всі сестри знаменитого сімейства обожнюють яскраві образи. Так, нещодавно Кайлі влаштувала "рожеву" вечірку на честь запуску своєї нової б'юті-лінії. Кім, Кортні, Хлої, Кріс і сама Кайлі з задоволенням приміряли «лялькові» вбрання і отримали масу компліментів за свою сміливість. Не потрапила на захід тільки Кендалл, але вона також встигла засвітитися я незвичайному вбранні. Дівчина вирушила в Канни на презентацію нового проекту Джамбаттіста Валлі і H&M, де продемонструвала яскраво-розове пишну сукню зі шлейфом, яке буквально підірвало мережу.