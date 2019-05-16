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У сітях на голе тіло: Вінні Харлоу захоплює спортивною фігурою

Lite » Мода 16.05.2019 - 22:29
У сітях на голе тіло: Вінні Харлоу захоплює спортивною фігурою
Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

26-річна модель поділилася новим гарячим знімком

Вінні Харлоу останнім часом частіше з'являється в мережі в купальниках, ніж в звичайному одязі. Здається, дівчина продемонструвала вже моделі всіх кольорів і фасонів. Але сама незвичайна манекенниця у світі завжди знайде, чим здивувати. Цього разу вона постала перед фоловерів у бікіні і в майці, що нагадує рибальські сіті. Напівпрозоре вбрання повною мірою продемонструвало спортивну фігуру Вінні.

У сітях на голе тіло: Вінні Харлоу захоплює спортивною фігуроюВінні Харлоу в спокусливому образі (фото: instagram.com/winnieharlow)

Дівчина бере участь у конкурсі для журналу Sports Illustrated Swimsuit, а тому попросила фанатів проголосувати за неї. А до того ж пообіцяла вислати копії 10-ти щасливчиків. А також поспішила у своїй звичній манері надихнути їх, заявивши, що кожен при бажанні зможе прикрасити випуск чергового номера.
Послідовувачі Вінні тут же почали бурхливо коментувати пост, не залишивши без уваги і красу своєї улюблениці.

  • "Твоє обличчя виглядає дуже глузливо, моя любов. Все ще абсолютно приголомшлива. Я залишуся з тобою"
  • "Ви така чудова жінка!"
  • "Прекрасна"
  • "Відмінний купальник і чудова жінка"
  • "Йди до своєї мети, королева"
  • "Обожнювана"
  • "Гарна, як завжди"
  • "Я хотіла б поговорити з тобою, ти мій кумир"
  • "Така природна краса. Будь ласка, приїжджайте в Австралію"
  • "Ти сяєш і виглядаєш королевою з острова"
  • "Ти красива! Неймовірне фото, привіт з Перу"
  • "Боже мій, зразок для наслідування... Виглядаєш чудово"

Як відомо, співачка обожнює мотивувати своїх фоловерів на досягнення. І буквально змушує вірити у себе на прикладі власного життя. Так, в одному з недавніх постів вона поділилася радісною новиною, що ще одна її мрія – побувати на концерті улюбленого виконавця – збулася.

У сітях на голе тіло: Вінні Харлоу захоплює спортивною фігуроюВінні Харлоу і американський виконавець Омарион (фото: instagram.com/winnieharlow)

"О-О... Всі мої дитячі мрії збулися під час туру "Тисячоліття" Омариона. Я кажу тобі зараз: я спала з твоїм плакатом поруч, він був на моїй подушці, поки мій двоюрідний брат не розірвав її, і я знайшла тебе на наступного ранку, розірваного на шматки коло мого ліжка. І спасибі за те, що відростив волосся, тому що я плакала, коли ви їх стригли", – написала вона в своєму мікроблозі. А в численних сториз дівчина, яка обожнює тусовки, не забула показати, як веселиться на концерті з подругами.

У сітях на голе тіло: Вінні Харлоу захоплює спортивною фігуроюВінні Харлоу – приклад для наслідування для багатомільйонної армії передплатників (фото: instagram.com/winnieharlow)

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