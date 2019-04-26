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Уроки стилю: Вінні Харлоу вчить поєднувати трендові речі сезону

Lite » Мода 26.04.2019 - 20:29
Уроки стилю: Вінні Харлоу вчить поєднувати трендові речі сезону
Вінні Харлоу і ютубер Ліллі Сінгх (фото: instagram.com/winnieharlow)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Модель продемонструвала відразу кілька трендів

Вінні Харлоу відома не тільки своєю модельною кар'єрою, але і активною життєвою та соціальною позицыэю. Через свою незвичайну зовнішнішність дівчина пережила багато складних моментів, і тепер не пропускає нагоди підтримати всіх, хто цього потребує.

Вона періодично виступає на різних заходах, а в своєму Instagram-акаунті намагається не тільки поділитися результатами роботи у фешн-індустрії, але і надихнути підписниць жити повним життям незважаючи на жодні умовності, нав'язані суспільством. Нещодавно вона стала учасницею форуму WE DAY, створеного для захисту прав і спрямованого на розкриття можливостей молоді, де стала спікером.

Вінні Харлоу

Вінні Харлоу на форумі WE DAY (фото: instagram.com/winnieharlow)

Хоча івент і носив офіційний характер, чимало гостей віддали перевагу розслабленому молодіжному стилю. Так вчинила і Вінні, вибравши відразу кілька трендових речей весняно-літнього сезону і віртуозно їх обігравши.

24-річна красуня одягла картате плаття-сорочку, правда, вельми незвичайного крою: видовжену по краях і з поясом на талії, імітує зав'язані рукава. Доповнили плаття білі кросівки на рифленій підошві від Dior, а також великі сережки-кільця. Волосся моделі, які нарешті знайшли звичний шоколадний відтінок, були витягнуті і злегка завите в нетугі локони.

Вінні Харлоу

Уроки стилю: Вінні Харлоу вчить поєднувати трендові речі сезону

Стильна Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Вінні, за своїм звичаєм, з задоволенням позувала, розважалася з друзями і публікувала численні фото у власному акаунті, намагаючись продемонструвати свій образ з усіх боків. І потрібно віддати дівчині належне: як модні критики, так і шанувальники його високо оцінили. "Це вогонь, а не жінка", "О боже, ти так прекрасна", "Люблю кожну маленьку частину тебе", "Чорт забирай, як же ти прекрасна", "Унікально красива", "Ура, таке натхнення!"...

До речі, на заході було і безліч інших знаменитостей, включаючи Ніколь Річчі, Селену Гомес, Дженніфер Еністон і Лілі Коллінз.

Нагадаємо, раніше в червоному латексі і білій перуці Вінні Харлоу знялася в новому провокаційному образі.

Також до цього у відвертому інтерв'ю відомому глянцю Харлоу розповіла, як пройшла шлях від ізгоя до it girl.

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