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В сетях на голое тело: Винни Харлоу восхищает спортивной фигурой

Lite » Мода 16.05.2019 - 22:29
В сетях на голое тело: Винни Харлоу восхищает спортивной фигурой
Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

26-летняя модель поделилась новым горячим снимком

Винни Харлоу в последнее время чаще появляется в сети в купальниках, чем в обычной одежде. Кажется, девушка продемонстрировала уже модели всех расцветок и фасонов. Но самая необычная манекенщица в мире всегда найдет, чем удивить. В этот раз она предстала перед фолловерами в бикини и в майке, напоминающей рыболовецкие сети. Полупрозрачный наряд полной мерой продемонстрировал спортивную фигуру Винни.

В сетях на голое тело: Винни Харлоу восхищает спортивной фигуройВинни Харлоу в соблазнительном образе (фото: instagram.com/winnieharlow)

Девушка участвует в конкурсе для журнала Sports Illustrated Swimsuit, а потому попросила фанатов проголосовать за нее. А к тому же пообещала выслать копии 10-ти счастливчикам. А также поспешила в своей привычной манере вдохновить их, заявив, что каждый при желании сможет украсить выпуск очередного номера.
Подписчики Винни тут же принялись бурно комментировать пост. Не оставили они без внимания и красоту своей любимицы.

  • "Твое лицо выглядит очень насмешливо, моя любовь. Все еще абсолютно потрясающая. Я останусь с тобой"
  • "Вы такая великолепная женщина!"
  • "Прекрасна"
  • "Отличный купальник и великолепная женщина"
  • "Иди к своей цели, королева"
  • "Обожаема"
  •  "Красива как всегда"
  • "Я хотела бы поговорить с тобой, ты мой кумир"
  • "Такая естественная красота. Пожалуйста, приезжайте в Австралию"
  • "Ты сияешь и выглядишь королевой с острова"
  • "Ты красива! Невероятное фото, привет из Перу"
  •  "Боже мой, образец для подражания... Выглядишь великолепно"

Как известно, супермодель обожает мотивировать своих подписчиков на достижения. И буквально заставляет верить в себя на примере собственной жизни. Так, в одном из недавних постов она поделилась радостной новостью, что очередная ее мечта – побывать на концерте любимого исполнителя – сбылась.

В сетях на голое тело: Винни Харлоу восхищает спортивной фигуройВинни Харлоу и американский исполнитель Омарион (фото: instagram.com/winnieharlow)

"О-о... Все мои детские мечты сбылись во время тура "Тысячелетие" Омариона. Я говорю тебе сейчас: я спала с твоим плакатом рядом, он был на моей подушке, пока мой старший двоюродный брат не разорвал ее, и я нашла тебя на следующее утро, разорванного на куски моей кровати. И спасибо за то, что отрастил волосы, потому что я плакал, когда вы их стригли", – написала она в своем микроблоге. В своих многочисленных сториз девушка, которая обожает тусовки, не забыла показать, как веселится на концерте с подругами.

В сетях на голое тело: Винни Харлоу восхищает спортивной фигуройВинни Харлоу – пример для подражания для многомиллионной армии подписчиков (фото: instagram.com/winnieharlow)

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