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Різко схудла Моніка Беллуччі похвалилася стрункими ногами у відвертому вбранні

Lite » Мода 28.02.2020 - 18:55
Різко схудла Моніка Беллуччі похвалилася стрункими ногами у відвертому вбранні
Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Зірка показала новий кадр зі зйомок

Моніка Беллуччі продовжує ділитися кадрами зі зйомок для L'Officiel Italia. І якщо раніше вона демонструвала класичні образи в костюмах, то на останньому фото постала в досить несподіваному і пікантному луці. Зірка приміряла видовжене худі відтінка хакі Dior, а також чорні колготки. Зачесане назад волосся, яскравий макіяж, зухвалий вираз обличчя... Виглядає 55-річна зірка просто розкішно. Що і відзначили користувачі мережі. Знайшлися й ті, хто вважав, що Моніка виглядає дещо дивною і сильно схудлою.

Різко схудла Моніка Беллуччі похвалилася стрункими ногами у відвертому вбранніНове фото Моніки (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

  • Прекрасна Моніка Беллуччі
  • Ти так прекрасна...
  • Ви незрівнянні
  • Ти така красива, чудова, дивовижна, з власною особистістю, сексуальна і з іншого світу...
  • Чому така худа?
  • Ти виглядаєш трохи дивною, але хай

Варто відзначити, що порівняно з недавніми фото зірка дійсно виглядає дуже стрункою. Наприклад, на фото з Брюсселя, де вона блищала в чорній сукні, форми актриси були помітно більше. По обличчю знаменитості також видно, що вона схудла. Втім, можливо, саме ця фотосесія була зроблена раніше, так що зараз Моніка вже повернулася у звичну форму.

Різко схудла Моніка Беллуччі похвалилася стрункими ногами у відвертому вбранніМоніка в Брюсселі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Нагадаємо, це одна з найбільш відвертих зйомок 55-річної зірки за останній час. На обкладинці глянцю вона постала в досить стриманому образі, але в чуттєвій позі – зірка цілує статую. А ось усередині виявилися кадри погарячіше. Моніка приміряла напівпрозоре боді, яке оголило її розкішні груди. На другому фото постала з яскравим макіяжем, який підкреслив її бездоганні риси.

Різко схудла Моніка Беллуччі похвалилася стрункими ногами у відвертому вбранніЗірка для L'Officiel Italia (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Зірка вкотре довела, що виглядає чудово, незважаючи на чутки про свій "постарівший" зовнішній вигляд. Правда, фотошоп для журналів поки що ніхто не скасував, так що цілком можливо, що бездоганні фото 55-річної італійської діви сильно відретушовані.

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Новини України Моника Беллуччи
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