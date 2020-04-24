У прозорому боді: 55-річна Моніка Беллуччі показала розкішне тіло у відвертій зйомці для глянцю

Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Актриса знялася в новій фотосесії

Моніка Беллуччі, яка давно зникла з соцмереж, нарешті порадувала шанувальників оновленнями. Знаменита актриса знялася для відомого французького глянцевого журналу Madame Figaro. У зйомці, яка проходила ще до карантину, струнка красуня приміряла масу відвертих образів. Вона блищить в напівпрозорому боді і сріблястому піджаку, звабному чорно-білому костюмі, що облягає тіло Моніки по всій фігурі, а також класичному костюмі. Всі образи доповнені яскравим макіяжем і злегка «недбалою» укладкою. Чи потрібно говорити, що виглядає 55-річна актриса неймовірно свіжо і молодо.

Нова обкладинка Моніки (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

«Бажаю всім вам бути в безпеці і сподіватися на здорові дні для всього світу як можна швидше!», – написала у своєму мікроблозі зірка, опублікувавши обкладинку. «Моніка Белуччі – італійське божество», – додали на сторінці глянцю в мережі, супроводивши короткий ролик кількома цитатами з інтерв'ю. Мережа буквально вибухнула компліментами і захватами, які можна звести до головного визначення спекотної актриси – «найкрасивіша жінка в світі».

Кадри з нової фотосесії (відео: instagram.com/madamefigarofr)

В інтерв'ю зірка розповіла про багато цікавих фактів своєї біографії, також повідала, як переживає період карантину. Виявляється, зіркова мама зі своїми доньками – 9-річною Леоні і 15-річною Дівою – вирушили на південь Франції на тримісячне «заслання». Такий вибір обумовлений і тим, що поруч тут живе екс-чоловік Моніки Венсан Кассель зі своєю нинішньою дружиною Тіною Кунакі.

Моніка для Harper's BAZAAR Kazakhstan (фото: instagram.com/johnnollet)

«Я проводжу час з доньками. Вони займаються уроками по відео, а я стежу за цим пильним поглядом. Важливо, щоб їх день був структурований. В інший час (а його трохи) я читаю сценарії і вивчаю текст Lettres de la Каллас на італійській мові, так як планується, що я буду грати цю п'єсу пізніше в Італії. В іншому ми дуже шанобливо ставимося до рекомендацій і не виходимо на вулицю». Також актриса повідала, що її рідні здорові, але вона дуже переживає за свою країну. Хоча впевнена: ліки рано чи пізно буде знайдено, потрібно лише чекати і сподіватися.