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Прекрасна дівчина в жахливому вбранні: в мережі розкритикували новий образ Гвінет Пелтроу

Lite » Мода 04.02.2020 - 22:25
Прекрасна дівчина в жахливому вбранні: в мережі розкритикували новий образ Гвінет Пелтроу
Гвінет Пелтроу (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Образ від кутюр Гвінет не сподобався шанувальникам

Гвінет Пелтроу слідом за Вікторією Бекхем стала ще однією жертвою «диванних модних критиків». 47-річна актриса днями побувала на врученні літературної премії імені Валентина Девіса, куди вона вирушила підтримати свого чоловіка Бреда Фэлчака. Для урочистого заходу знаменитість підібрала костюм з кутюрної колекції Ralph & Russo Spring-Summer 2020.

Прекрасна дівчина в жахливому вбранні: в мережі розкритикували новий образ Гвінет Пелтроу

Гвінет в новому образі (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Образ склали вільного крою штани, напівпрозора блузка зі стрічкою на шиї і жакет з трояндами на плечах. Зшите з аквамаринового відтінку тканини, суцільно покритої блискітками, таке вбрання чудово гармоніювало із зовнішністю білявої актриси. А завдяки знаменитій стрункості Пелтроу сиділо не гірше, ніж на моделі на показі колекції.

Прекрасна дівчина в жахливому вбранні: в мережі розкритикували новий образ Гвінет Пелтроу

Новий образ зірки не сподобався фанам (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Знімок з вечора зірка опублікувала у своєму мікроблозі і спочатку збирала тільки позитивні відгуки. «Ти сяєш, як діамант», «Кролева», «Відмінний аутфіт», «Русалка», «Прекрасна, як ніколи»... Але з часом під фото стали з'являтися і дуже різкі коментарі:

  • Що вона одягла?
  • Мені подобається колір, але не плечі...
  • Прекрасна дівчина в жахливому вбранні.

Прекрасна дівчина в жахливому вбранні: в мережі розкритикували новий образ Гвінет Пелтроу

Актриса не догодила шанувальникам (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Втім, зірці не звикати до критики. Нагадаємо, останнім часом Гвінет багато часу присвячує продуктам свого бренду Goop. Нещодавно вона випустила провокаційну новинку – ароматичні свічки This Smells Like My Vagina,що буквально «пахнуть вагіною». Презентацію вона провела у відповідному антуражі. Бренд-вола був оформлений у вигляді вагіни з троянд. Сама господиня вечора приміряла в той вечір білий костюм: широкі штани і кроп-топ, з допомогою якого підкреслила свій залізний прес. За це вбрання вона, до речі, отримала масу похвал.

Прекрасна дівчина в жахливому вбранні: в мережі розкритикували новий образ Гвінет ПелтроуГвінет любить дивувати (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Дочка Джонні Деппа показала всі принади в прозорому вбранні "драма квін" на червоній доріжці премії BAFTA-2020 Кейт Міддлтон, Шарліз Терон, Скарлетт Йоханссон і інші: найбільш розкішні образи премії BAFTA-2020
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