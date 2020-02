Прекрасна дівчина в жахливому вбранні: в мережі розкритикували новий образ Гвінет Пелтроу

Гвінет Пелтроу (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Образ від кутюр Гвінет не сподобався шанувальникам

Гвінет Пелтроу слідом за Вікторією Бекхем стала ще однією жертвою «диванних модних критиків». 47-річна актриса днями побувала на врученні літературної премії імені Валентина Девіса, куди вона вирушила підтримати свого чоловіка Бреда Фэлчака. Для урочистого заходу знаменитість підібрала костюм з кутюрної колекції Ralph & Russo Spring-Summer 2020.

Гвінет в новому образі (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Образ склали вільного крою штани, напівпрозора блузка зі стрічкою на шиї і жакет з трояндами на плечах. Зшите з аквамаринового відтінку тканини, суцільно покритої блискітками, таке вбрання чудово гармоніювало із зовнішністю білявої актриси. А завдяки знаменитій стрункості Пелтроу сиділо не гірше, ніж на моделі на показі колекції.

Новий образ зірки не сподобався фанам (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Знімок з вечора зірка опублікувала у своєму мікроблозі і спочатку збирала тільки позитивні відгуки. «Ти сяєш, як діамант», «Кролева», «Відмінний аутфіт», «Русалка», «Прекрасна, як ніколи»... Але з часом під фото стали з'являтися і дуже різкі коментарі:

Що вона одягла?

Мені подобається колір, але не плечі...

Прекрасна дівчина в жахливому вбранні.

Актриса не догодила шанувальникам (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Втім, зірці не звикати до критики. Нагадаємо, останнім часом Гвінет багато часу присвячує продуктам свого бренду Goop. Нещодавно вона випустила провокаційну новинку – ароматичні свічки This Smells Like My Vagina,що буквально «пахнуть вагіною». Презентацію вона провела у відповідному антуражі. Бренд-вола був оформлений у вигляді вагіни з троянд. Сама господиня вечора приміряла в той вечір білий костюм: широкі штани і кроп-топ, з допомогою якого підкреслила свій залізний прес. За це вбрання вона, до речі, отримала масу похвал.

Гвінет любить дивувати (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)