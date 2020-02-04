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Прекрасная девушка в ужасном наряде: в сети раскритиковали новый образ Гвинет Пэлтроу

Lite » Мода 04.02.2020 - 22:25
Прекрасная девушка в ужасном наряде: в сети раскритиковали новый образ Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Образ от кутюр Гвинет не понравился поклонникам

Гвинет Пэлтроу вслед за Викторией Бекхэм стала еще одной жертвой «диванных модных критиков». 47-летняя актриса на днях побывала на вручении литературной премии имени Валентина Дэвиса, куда она отправилась поддержать своего мужа Брэда Фэлчака. Для торжественного мероприятия знаменитость подобрала костюм из кутюрной коллекции Ralph & Russo Spring-Summer 2020.

Прекрасная девушка в ужасном наряде: в сети раскритиковали новый образ Гвинет Пэлтроу

Гвинет в новом образе (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Образ составили свободного кроя брюки, полупрозрачная блуза с лентой на шее и жакет с розами на плечах. Сшитый из аквамаринового оттенка ткани, сплошь покрытой блестками, такой наряд отлично гармонировал с внешностью белокурой актрисы. А благодаря знаменитой стройности Пэлтроу сидел не хуже, чем на модели на показе коллекции.

Прекрасная девушка в ужасном наряде: в сети раскритиковали новый образ Гвинет Пэлтроу

Новый образ звезды не понравился фанатам (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Снимок с вечера звезда опубликовала в своем микроблоге и поначалу собирала только позитивные отзывы. «Ты сияешь, как бриллиант», «Кролева», «Отличный аутфит», «Русалка», «Прекрасна, как никогда»… То со временем под фото стали появляться и весьма резкие комментарии:

  • Что она надела?
  • Мне нравится цвет, но не плечи…
  • Прекрасная девушка в ужасном наряде.

Прекрасная девушка в ужасном наряде: в сети раскритиковали новый образ Гвинет Пэлтроу

Актриса не угодила поклонникам (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Впрочем, звезде не привыкать к критике. Напомним, в последнее время Гвинет много времени посвящает продуктам своего бренда Goop. Недавно она выпустила провокационную новинку – ароматические свечи This Smells Like My Vagina, буквально «пахнущие вагиной». Презентацию она провела в соответствующем антураже. Бренд-вол был оформлен в виде вагины из роз. Сама хозяйка вечера примерила в тот вечер белый костюм: широкие брюки и кроп-топ, с помощью которого подчеркнула свой железный пресс. Таким нарядом она, к слову, заслужила массу похвал.

Прекрасная девушка в ужасном наряде: в сети раскритиковали новый образ Гвинет ПэлтроуГвинет любит удивлять (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

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