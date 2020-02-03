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Штани, як на вішалці: Вікторія Бекхем обурила мережу надмірною худобою

Lite » Мода 03.02.2020 - 20:32
Штани, як на вішалці: Вікторія Бекхем обурила мережу надмірною худобою
Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Ікона стилю не догодила шанувальникам

Вікторія Бекхем – визнана ікона стилю і один з найпопулярніших дизайнерів у світі. Вона вміє створювати трендові речі, а також сама демонструвати найбільш вигідні поєднання з ними. Найчастіше 45-річна модна діва вирушає на світські події в одязі власної марки і збирає тільки позитивні відгуки. Але бувають випадки, коли і вона потрапляє під «роздачу» від користувачів мережі. Останній вихід зірки, приміром, вже наробив шуму чкерез свій нібито невідповідний розмір.

Штани, як на вішалці: Вікторія Бекхем обурила мережу надмірною худобоюШтани, як на вішалці: Вікторія Бекхем обурила мережу надмірною худобоюВікторія Бекхем в новому образі (фото: instagram.com/britishvogue; instagram.com/victoriabeckham)

Так, на вечірку, влаштовану після церемонії вручення нагород BAFTA 2020, Вікторія прийшла в білосніжному костюмі зі своєї колекції VBSS20. Образ склали біла блузка з чорним бантом і жабо, білий вільного крою піджак з чорними ґудзиками, а також штани – широкі та довгі. Надто довгі і вільні, зовсім не за розміром для тендітної фігури Вікторії, як здалося фоловерам. Фото з івенту Вікторія показала у своєму мікроблозі, і послідовувачі почали писати під ним неприємні коментарі:

  • Штани як на вішалці
  • Чи можу я запитати, що сталося з низом твоїх штанів? Вони просто тягнуться по підлозі. Вони постраждають від цього
  • Мені не подобаються штани, які тягнуться по підлозі. Це не елегантно
  • О боже, твої штанини просто на підлозі!

Штани, як на вішалці: Вікторія Бекхем обурила мережу надмірною худобоюШтани, як на вішалці: Вікторія Бекхем обурила мережу надмірною худобоюШтани, як на вішалці: Вікторія Бекхем обурила мережу надмірною худобоюШтани, як на вішалці: Вікторія Бекхем обурила мережу надмірною худобою

Прінтскріни коментарів (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Втім, віддані шанувальники Вікторії знають, що вона обожнює речі оверсайз і з задоволенням вводить їх кожну свою колекцію. А тому вони лише зазначили, що виглядає як завжди: неймовірно стильно і привабливо.

Штани, як на вішалці: Вікторія Бекхем обурила мережу надмірною худобою

Вікторія в речах з весняної колекції (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Сама зірка не звертає уваги на думку недоброзичливців. Мама 4-х дітей має ідеальні параметри і може дозволити собі будь-які стильні експерименти. Днями вона приміряла облягаючий шкіряну спідницю, двоколірний светр і яскраво-сині панчохи-чоботи – також з нової колекції. Прийдешня весна обіцяє бути яскравою!

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