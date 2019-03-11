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Гвінет Пелтроу і Демі Мур захопили трендовими образами в Нью-Йорку

Lite » Мода 11.03.2019 - 14:58
Гвінет Пелтроу і Демі Мур захопили трендовими образами в Нью-Йорку
Фото: Гвінет Пелтроу і Демі Мур (GettyImages)

Гвінет зібрала близьких подруг на саміті, присвяченому здоровому способу життя

Актриса Гвінет Пелтроу, яка давно веде здоровий спосіб життя і присвячує багато часу його пропаганді, в черговий раз зібрала близьких подруг зі світу шоу-бізнаса на саміт у Нью-Йорку. Лайфстайл-компанія Goop, яка належить Гвінет, в черговий влаштувала In Goop Health, з майстер-класами, активностями, спортивними тренуваннями, обговорення актуальних тем за круглими столами та вечіркою, на фуршеті якій, подавали виключно корисні закуски (автором рецептів, подейкують, була сама господиня заходу).

Гвінет Пелтроу і Демі Мур захопили трендовими образами в Нью-Йорку

Фото: (instagram.com/gwynethpaltrow)

Підтримати Пелтроу і взяти участь у дискусіях приїхали багато американських пулблічних осіб, серед яких були Демі Мур і Ель Макферсон.

Гвінет Пелтроу і Демі Мур захопили трендовими образами в Нью-Йорку

Фото: (instagram.com/gwynethpaltrow)

Поряд з основною темою заходу, шанувальників зацікавили образи кумирів, вони відзначили схожість вбрання Гвінет і Демі в стилі кежуал.

Гвінет Пелтроу і Демі Мур захопили трендовими образами в Нью-Йорку

Фото: Гвінет Пелтроу (GettyImages)

Гвінет наділа до ніжно-рожевої спідниці довжини міді блузу глибокого темно-синього кольору, з актуальними пишними рукавами, доповнивши образ одним із трендів цього року — білим взуттям.

Гвінет Пелтроу і Демі Мур захопили трендовими образами в Нью-Йорку

Фото: Демі Мур (GettyImages)

Демі теж вибрала спідницю довжини міді, віддавши перевагу плісе, кольору електрик. До неї актриса вибрала об'ємний светр молочного відтінку і чорне взуття.
Образи зірок вийшли простими, але досить ефектними.
Ель Макферсон з'явилася в чорному тотал-луці: брюках кльош і сорочці з широкими рукавами.

Нагадаємо, Демі Мур продемонструвала ідеальний офісний лук, на червоній доріжці кінофестивалю "Санденс". Довівши, що в діловому образі навіть на урочистому заході можна виглядати гідно.

А ще зовсім нещодавно надійшли новини від ще однієї світової знаменитості — актриси Дженніфер Лопес, яка зізналася, що відповіла згодою на пропозицію руки і серця від свого нареченого Алекса Родрігеса.

Крім того, не залишився без уваги інтригуючий образ актриси Ірини Шейк, яка провела фотесессию в пікантних бюстьє.

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