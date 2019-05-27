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Бездоганна: 46-річна Гвінет Пелтроу підірвала мережу струнким тілом в рекламі купальників

Lite » Мода 27.05.2019 - 21:29
Бездоганна: 46-річна Гвінет Пелтроу підірвала мережу струнким тілом в рекламі купальників
Гвінет Пелтроу (фото: goop.com)

Актриса презентувала нову колекцію для Goop

Гвінет Пелтроу, мабуть, сама завтята фанатка здорового способу життя і правильного харчування в Голлівуді. Щоб закріпити свою пристрасть, вона навіть створила компанію Goop. Під цією маркою виробляються продукти харчування, косметика, одяг і безліч інших товарів, які не шкодять ні людям, ні планеті. І ось кілька днів тому у бренда з'явилася новинка – купальники G. Label Swim.

Бездоганна: 46-річна Гвінет Пелтроу підірвала мережу струнким тілом в рекламі купальниківБездоганна: 46-річна Гвінет Пелтроу підірвала мережу струнким тілом в рекламі купальників
Бездоганна: 46-річна Гвінет Пелтроу підірвала мережу струнким тілом в рекламі купальників46-річна актриса здивувала шанувальників струнким тілом (фото: likeshop.me/goop; goop.com)

Лінія створювалася під натхненням від 90-х і знакових осіб тієї епохи, включаючи Кейт Мосс, Сінді Кроуфорд і саму Гвінет Пелтроу. Головні "родзинки" моделей творці визначили так: розкішні тканини, ідеальний крій, приглушені кольори і "внечасовість". Рекламувати купальники, звичайно ж, стала сама господиня бренду. Гвінет приміряла кілька моделей – як суцільних, так і роздільних, які підкреслили струнке бездоганне тіло актриси і матері двох дітей.

Бездоганна: 46-річна Гвінет Пелтроу підірвала мережу струнким тілом в рекламі купальників

Бездоганна: 46-річна Гвінет Пелтроу підірвала мережу струнким тілом в рекламі купальниківБездоганна: 46-річна Гвінет Пелтроу підірвала мережу струнким тілом в рекламі купальників

Нова лінія від Гвінет припала до душі шанувальникам і багатьом знаменитостям (фото: goop.com)

Зйомка в чорно-білій і приглушеній пісочній гамі вийшла стильною, без яких-небудь зайвих деталей. Доповнює образ Гвінет тільки легкий макіяж і природна укладка. Чи потрібно говорити, що 46-летня знаменитість виглядає років на 20 молодше? Що відразу ж відзначили і користувачі мережі, висловивши свої захоплення:

  • О боже, ти – це щось нереальне
  • Вау! Приголомшливо!
  • Це тіло мами, який я хочу. Це не тіло, яке у мене є
  • Я тільки побачив це, і викинув мою сумку чіпсів геть. Пора надіти мої кросівки
  • Тіло мрії
  • Голодний? Є. Спасибі, справжні жінки скрізь
  • Чудова
  • Вона така дивовижна
  • Давайте поговоримо про вашу неймовірну фігурі
  • Це тіло, яке я сподіваюся отримати
  • Струнка королева
  • Офігенний ІДОЛ
  • Мені подобаються нові костюми від Goop! У мене є одна річ з красивими заплутаними ременями на спині
  • Натхнення для життя
  • Чудова жінка

Бездоганна: 46-річна Гвінет Пелтроу підірвала мережу струнким тілом в рекламі купальниківБездоганна: 46-річна Гвінет Пелтроу підірвала мережу струнким тілом в рекламі купальниківАктриса – давня прихильниця здорового способу життя (фото: goop.com)

До речі, багато шанувальників Goop все ж обурилися дорожнечею виробів. Так, середня ціна купальника з нової колекції – $ 300. "Чому ваші речі такі дорогі, і ви не робите великих розмірів?", "Відмінне тіло... Але це занадто багато для класичного чорного купального костюма!", – пишуть вони.

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