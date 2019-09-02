Save the Planet: Серж Смолін представив еко-колекцію сезону SS`20 для бренду IDoL.

Показ бренду IDoL. (фото: Євген Зінченко)

Нова колекція бренду IDoL. присвячена еко-темі

Лана Кауфман в ролі музи показу, travel-костюми, еко-матеріали, ресайклінг і cool-ефект у новій колекції бренду Сержа Смоліна IDoL. Лінійка дизайнера, створена для чоловіків, не залишає байдужими навіть жінок. В рамках 45-ої Ukrainian Fashion Week український дизайнер чоловічого одягу і засновник бренду IDoL. Серж Смолін представив нову колекцію сезону SS'20. Відправною точкою для колекції стало прагнення Смоліна створювати екологічне і максимально нешкідливу для довкілля моду. Так, червоною ниткою через всю колекцію проходить використання еко-матеріалів і тканин, отриманих методом ресайклінгу.

Показ бренду IDoL. (фото: Євген Зінченко)

Основою колекції стали travel-костюми - універсальні, легкі, вони не потребують прасування, комфортні за кроєм і пропорціям. На подіумі в новому сезоні бренд IDoL. демонстрував укорочені куртки з еко-пітона і фланелі, вільні брюки-банани і штани-труби, чудово, зав'язані в силуеті з двобортними піджаками. У колекції також представлені моделі з тканин, що володіють cool-ефектом. Завдяки цій технології володар костюма IDoL. відчуває себе комфортно навіть в спекотний полудень.

Граючи з колірними рішеннями, дизайнер дотримувався суворої і холодної гами - універсальних чорного, сірого і синього. Але саме яскраві акценти у вигляді червоного, фіолетового і чорно-білого футуристичного принта задають настрій колекції. Також Серж Смолін надав особливого значення деталям, використовуючи пати на піджаках і застібки на липучках, поєднуючи їх з манжетами і високими розрізами на брюках.

Для проведення показу дизайнер стилізував свій brand-space під вулички Флоренції: затишні, концептуальні кав'ярні, квіткові крамниці, бутіки з парфумами та італійської косметикою для чоловіків.

Показ бренду IDoL. (фото: Євген Зінченко)

За сюжетом театралізованого показу, моделі-чоловіки прогулювалися вулицями Флоренції, намагаючись справити враження на головну героїню перфомансу - художницю Лану Кауфман. Адже саме в костюмі IDoL. її образ, наповнений жіночністю, внутрішньою силою і харизмою, Серж Смолін асоціює з прикладом успішної жінки сучасності. Її look дизайнер продумав в піднесеному сексуальному ключі. Лана постала перед публікою в довгому темно-синьому плащі з найтоншого муару з глибоким декольте і високим розрізом ззаду. Вигини жіночої фігури підкреслив тугий бронзовий корсет, затягнутий на талії.

Гостями показу стали Ірина Данилевська і Володимир Нечипорук, Вадим Медведєв, Соня Забуга, Олексій Гладушевський, Марина Кінах, Артем Пивоваров, Поліна Логунова, Роман Тимофєєв, Катерина Кулик, Маша Якуш, Людмила Лютина, Оксана Андрущенко, Наталія Листопад, Ганна Дубовик та інші.

Показ бренду IDoL. (фото: Євген Зінченко)

Автором концепції перфомансу виступив Серж Пайє, режисером - стиліст Кирило Савченко, а sound-дизайнером - композитор Kharaktic. Beauty-look-і для показу створювали візажисти і стилісти Yvision creative group і барбери UBM, використовуючи косметику для чоловіків від Barba Italiana.

Підкреслили динаміку колекції, що уособлює стиль життя сучасного чоловіка в ритмі мегаполісу, моделі з нової лінійки New Balance.

Легкість і романтику моделям надавали аксесуари: яскраві принтовані хустки і сонцезахисні окуляри від бутіка KOS.

Показ завершився afterparty в 11 Mirrors Rooftop Restaurant & Bar, де зібралися друзі бренду IDoL. Гості змогли в неформальній обстановці поспілкуватися з Сержем і послухати його DJ-set, зіграний в чотири руки з DJ Anna Dubowick.