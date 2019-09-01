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Ukrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезону

Lite » Мода 01.09.2019 - 13:30
Ukrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезону
GASANOVA (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Кращі образи з показів і вбрання зоряних гостей першого дня

Ukrainian Fashion Week – одна з найяскравіших культурних подій столиці, що давно вийшла за рамки показів. У цьому році, крім 45-ти шоу і презентацій з участю 64-х брендів, гостей чекають 5 спеціальних проектів, 6 лекцій і маса цікавих локацій.

В «Мистецькому арсеналі», як завжди, збираються причетні до модного бізнесу гості, представники преси, блогери, а також численні знаменитості. А тому тут можна не тільки вивчити колекції майбутнього сезону, але і надихнутися street-style-образами.

Ukrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезону

UFW SS 2020 (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

У перший день, 31 серпня, свої шоу показали ArtemKlimchuk, Elena Burenina, Poustovit, Gasanova, Gudu, A. M. G, Finch, Rybalko & Життєлюб, Karavay і Frolov. Багато хто з перерахованих дизайнерів співпрацюють з зірками, які прийшли підтримати улюблені бренди. Серед гостей першого дня були помічені Ольга Фреймут, Катерина Кухар, Руслан Багінський, Кейт Андервуд, Таня Богдан, Катя Сільченко, Олена Лавренюк, Соня Забуга, Єлизавета Юрушева, Тетяна Терехова та інші.

Ukrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезонуUkrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезону

Ukrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезону

Ukrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезонуUkrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезонуUkrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезонуUkrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезонуUkrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезону

Ukrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезонуUkrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезонуUFW SS 2020 (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Судячи по колекціях першого дня, можна сказати, що напрямок в майбутньому сезоні задають жіночність і класика. Плавні силуети, квітковий і леопардовий принт, пишні волани, велика кількість рожевого і підкреслена сексуальність – все це було представлено на подіумах. Разом з тим костюмів, вільних жакетів, блуз-оверсайз і елегантного мінімалізму також достатньо. Вивчаємо кращі образи!

Ukrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезонуUkrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезонуUkrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезонуUkrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезонуUkrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезонуPoustovit (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Ukrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезонуUkrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезону

Ukrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезонуGUDU (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Ukrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезонуUkrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезонуUkrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезонуUkrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезонуUkrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезонуUkrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезонуElena Burenina (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Ukrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезонуUkrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезонуUkrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезонуUkrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезонуUkrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезонуUkrainian Fashion Week весна-літо 2020: як пройшов перший день наймоднішої події сезонуGasanova (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

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