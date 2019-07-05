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Абсолютно незалежна: розкішна Ірина Шейк демонструє щастя і бездоганну фігуру

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.07.2019 - 20:32
Абсолютно незалежна: розкішна Ірина Шейк демонструє щастя і бездоганну фігуру
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

33-річна модель, схоже, вже відійшла від розставання

Ірина Шейк після розставання з Бредлі Купером довгий час нічого не публікувала на своїй сторінці в Instagram. Виняток становлять робочі кадри і проекти. Але в останній час в обліковому зірки стали з'являтися досить відверті кадри особистого характеру. Зовсім нещодавно вона відвідала з друзями ЛГБТ-парад в Нью-Йорку, куди вирушила з друзями з фешн-індустрії. На захід Ірина пішла в досить відвертому вбранні: ультракоротких шортах, футболці з різнобарвним прапором і на високих шпильках. Серію фото вона підписала коротко і ємко: любов – це відповідь.

Абсолютно незалежна: розкішна Ірина Шейк демонструє щастя і бездоганну фігуруІрина Шейк і Рікардо Тіші (фото: instagram.com/irinashayk)

А кілька годин тому на сторінці дівчини з'явилися нові фото, в не менш відвертому одязі. Вона позує на тлі води в міні-шортах і короткій сорочці забарвлення американського прапора, що у всій красі демонструють красу Ірини, її стрункі ноги, плоский живіт і розкішні груди. Вона стоїть на колодах, піднявши руки і спокусливо прогнувшись. Таким чином Шейк вирішила привітати американців Днем незалежності США, який вони відзначають 4 липня.

Абсолютно незалежна: розкішна Ірина Шейк демонструє щастя і бездоганну фігуру

Ірина Шейк привітала американців з святом (фото: instagram.com/irinashayk)

Варто відзначити, що виглядає Ірина задоволеною і щасливою. А до того ж вельми стрункою. Так що, цілком можливо, розставання в актором пішло їй на користь. За словами інсайдерів, Бредлі та Ірина не могли знайти спільну мову у вирішенні багатьох питань. В тому числі і світських тусовок. Шейк, яка обожнює блищати на різних заходах, і Бредлі, який завжди занурений в себе і свою роботу, все менше часу стали проводити разом. Такий розклад справ не влаштовував знамениту красуню, яка нібито чекала від голлівудської зірки рішучих дій. Тому розставання стало кращим виходом.

Абсолютно незалежна: розкішна Ірина Шейк демонструє щастя і бездоганну фігуруВбрання Ірини стали більш відвертими (фото: instagram.com/irinashayk)

Зараз головне завдання знаменитостей – вирішити питання опіки над 2-річною донечкою Леєю, щоб кожен міг спокійно жити своїм життям. Ірина, втім, також з головою пішла в роботу і проекти. Кілька днів тому вона представила фрагмент відео для Moschino, де також знялися супермоделі Джіджі Хадід і Джоан Смолс.

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