Стильна і незвичайна: розкішна Ірина Шейк красується на обкладинці Vogue Гонконг

33-річна модель розкрила свій "секретний проект"
Ірина Шейк кілька днів тому заінтригувала шанувальників незвичайною "секретної" зйомкою, проте не стала уточнювати, що саме це буде. І ось карти розкриті – знаменита модель прикрасила першу літню обкладинку Vogue Гонконг. Радісну новину Шейк сама повідомила шанувальникам, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram фото, коротко подякувавши всю команду. Аня Зюрова, фешн-директор видання, також запостила обкладинку і написала: "Дуже схвильована поділитися з вами нашою новою обкладинкою Vogue Hong Kong June з неймовірною Іриною Шейк в @Burberry від Рікардо Тіші, стилізованої мною #AZAtWork. Знято @HugoComte у Беверлі-Хіллз на заході – красивий і драматичний фон для річного втечі".
Ірина Шейк прикрасила нову обкладинку відомого глянцю (фото: instagram.com/irinashayk)
Зйомка дійсно вийшла незвичайною: в темних тонах, з часткою драматизму. Ірина позує на тлі басейну в досить простому образі: сорочці і брюках Burberry. Доповнюють картину вільна укладкаі природний макіяж. Тим не менш, лук вийшов дуже стильним і при всій простоті не зміг приховати чарівність і чуттєвість визнаної красуні. Фолловери Ірини тут же залишили безліч захопленіх коментарів:
Зйомка вийшла вельми незвичайною (фото: instagram.com/HugoComte)
Треба зазначити, що Ірина вже багато разів прикрашала обкладинки відомого глянцю в різних країнах, включаючи Vogue Russia, Vogue Espana, Vogue Turkey, Vogue Germany, Vogue Brasil, Vogue Japan і Vogue Mexico.
До речі, нещодавно в ролику для порталу Vogue Paris Ірина розповіла про своїх б'юті-секрети, фешн-уподобання і навіть провали.