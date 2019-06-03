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Стильна і незвичайна: розкішна Ірина Шейк красується на обкладинці Vogue Гонконг

Lite » Мода 03.06.2019 - 10:56
Стильна і незвичайна: розкішна Ірина Шейк красується на обкладинці Vogue Гонконг
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

33-річна модель розкрила свій "секретний проект"

Ірина Шейк кілька днів тому заінтригувала шанувальників незвичайною "секретної" зйомкою, проте не стала уточнювати, що саме це буде. І ось карти розкриті – знаменита модель прикрасила першу літню обкладинку Vogue Гонконг. Радісну новину Шейк сама повідомила шанувальникам, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram фото, коротко подякувавши всю команду. Аня Зюрова, фешн-директор видання, також запостила обкладинку і написала: "Дуже схвильована поділитися з вами нашою новою обкладинкою Vogue Hong Kong June з неймовірною Іриною Шейк в @Burberry від Рікардо Тіші, стилізованої мною #AZAtWork. Знято @HugoComte у Беверлі-Хіллз на заході – красивий і драматичний фон для річного втечі".

Стильна і незвичайна: розкішна Ірина Шейк красується на обкладинці Vogue ГонконгІрина Шейк прикрасила нову обкладинку відомого глянцю (фото: instagram.com/irinashayk)

Зйомка дійсно вийшла незвичайною: в темних тонах, з часткою драматизму. Ірина позує на тлі басейну в досить простому образі: сорочці і брюках Burberry. Доповнюють картину вільна укладкаі природний макіяж. Тим не менш, лук вийшов дуже стильним і при всій простоті не зміг приховати чарівність і чуттєвість визнаної красуні. Фолловери Ірини тут же залишили безліч захопленіх коментарів:

  • Пишаюся тобою, королева, продовжуй жити своєю мрією
  • Чудова
  • Ти як завжди шикарна
  • Чудова королева
  • Абсолютно досконала
  • Ти богиня
  • Як же це красиво!
  • Ідеал
  • Королева Ірина з черговою модною обкладинкою. Жити своїм кращим життям! Так пишаюся тобою
  • Wow! Іра тобі не вистачало в Каннах
  • Твоя сім'я щаслива з такою супермамой і дружиною! Удачі і процвітання, Ірі
  • Дуже цікаво передано їх бачення літа. Душевно
  • Молодець, Ірино! Удачі вам у всьому!
  • Натуральна краса

Стильна і незвичайна: розкішна Ірина Шейк красується на обкладинці Vogue ГонконгЗйомка вийшла вельми незвичайною (фото: instagram.com/HugoComte)

Треба зазначити, що Ірина вже багато разів прикрашала обкладинки відомого глянцю в різних країнах, включаючи Vogue Russia, Vogue Espana, Vogue Turkey, Vogue Germany, Vogue Brasil, Vogue Japan і Vogue Mexico.

До речі, нещодавно в ролику для порталу Vogue Paris Ірина розповіла про своїх б'юті-секрети, фешн-уподобання і навіть провали.

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Новини України модамодельІрина Шейк
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