Стильна і незвичайна: розкішна Ірина Шейк красується на обкладинці Vogue Гонконг

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

33-річна модель розкрила свій "секретний проект"

Ірина Шейк кілька днів тому заінтригувала шанувальників незвичайною "секретної" зйомкою, проте не стала уточнювати, що саме це буде. І ось карти розкриті – знаменита модель прикрасила першу літню обкладинку Vogue Гонконг. Радісну новину Шейк сама повідомила шанувальникам, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram фото, коротко подякувавши всю команду. Аня Зюрова, фешн-директор видання, також запостила обкладинку і написала: "Дуже схвильована поділитися з вами нашою новою обкладинкою Vogue Hong Kong June з неймовірною Іриною Шейк в @Burberry від Рікардо Тіші, стилізованої мною #AZAtWork. Знято @HugoComte у Беверлі-Хіллз на заході – красивий і драматичний фон для річного втечі".

Ірина Шейк прикрасила нову обкладинку відомого глянцю (фото: instagram.com/irinashayk)

Зйомка дійсно вийшла незвичайною: в темних тонах, з часткою драматизму. Ірина позує на тлі басейну в досить простому образі: сорочці і брюках Burberry. Доповнюють картину вільна укладкаі природний макіяж. Тим не менш, лук вийшов дуже стильним і при всій простоті не зміг приховати чарівність і чуттєвість визнаної красуні. Фолловери Ірини тут же залишили безліч захопленіх коментарів:

Пишаюся тобою, королева, продовжуй жити своєю мрією

Чудова

Ти як завжди шикарна

Чудова королева

Абсолютно досконала

Ти богиня

Як же це красиво!

Ідеал

Королева Ірина з черговою модною обкладинкою. Жити своїм кращим життям! Так пишаюся тобою

Wow! Іра тобі не вистачало в Каннах

Твоя сім'я щаслива з такою супермамой і дружиною! Удачі і процвітання, Ірі

Дуже цікаво передано їх бачення літа. Душевно

Молодець, Ірино! Удачі вам у всьому!

Натуральна краса

Зйомка вийшла вельми незвичайною (фото: instagram.com/HugoComte)

Треба зазначити, що Ірина вже багато разів прикрашала обкладинки відомого глянцю в різних країнах, включаючи Vogue Russia, Vogue Espana, Vogue Turkey, Vogue Germany, Vogue Brasil, Vogue Japan і Vogue Mexico.

До речі, нещодавно в ролику для порталу Vogue Paris Ірина розповіла про своїх б'юті-секрети, фешн-уподобання і навіть провали.