Обережно, гаряче: Ріанна розбурхала мережу пікантними фото у спідній білизні

Таким чином артистка рекламує білизну власного бренду
Спекотна красуня Ріанна - не тільки успішна співачка, вона також випускає лінійки косметики та спідньої білизни під своїм брендом Fenty. Так, нещодавно артистка "підірвала" мережу розкішною зйомкою в міні-сукні в рамках промо-кампанії хайлайтера для тіла Body Lava, тепер же знову розбурхала фанів вельми відвертими кадрами.
На цей раз 31-річна РіРі рекламує нижню білизну своєї марки Savage x Fenty. На гарячих знімках вона позує в напівпрозорому комплекті з трусиків і топа ніжно-жовтого кольору, приймаючи спокусливі пози. Доповнюють образ яскравий макіяж і манікюр в тон наряду.
Фото: Ріанна (instagram.com/badgalriri)
Нова колекція Ріанни надійде в продаж вже 1 квітня і знаменитість поділилася, що не може дочекатися цього дня.
Фото: Ріанна (instagram.com/badgalriri)
Кожне фото набрало по кілька мільйонів лайків, а в коментарях користувачі мережі засипали співачку компліментами, особливо відзначаючи її розкішні форми.
Нагадаємо, раніше Ірина Шейк знялася в новій рекламній кампанії Marc Jacobs Beauty.
А ось супермодель Кендалл Дженнер поділилася "гарячими" кадрами нової лінії купальників.