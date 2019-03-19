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Дуже красива: Ірина Шейк знялася в новій рекламній кампанії Marc Jacobs Beauty

Lite » Мода 19.03.2019 - 21:31
Дуже красива: Ірина Шейк знялася в новій рекламній кампанії Marc Jacobs Beauty
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashay)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Суперодель представила новий кампейн знаменитого бренду

Кілька місяців тому 32-річна Ірина стала обличчям косметичної лінії Marc Jacobs Beauty, поповнивши тим самим ряди амбасадорів бренду. Серед зірок, які представляли марку, вже встигли відзначитися маса знаменитостей: Адвоа Абоа, Джессіка Ленг, Еді Кемпбелл, Ліла Грейс Мосс, Вайнона Райдер і Кайя Гербер. Цю новину вона повідомила підписникам ще в грудні, представивши кадри нової рекламної кампанії і висловивши свій захват. А сьогодні популярна модель поділилася новими кадрами.

Чергова зйомка для відомого косметичного бренду оспівує чуттєвість, красу і максимальну природність. Відповідають за них макіяж в натуральних відтінках з акцентом на очі і ідеальну шкіру, а також недбала стильна укладка у виконанні зоряних майстрів Діана Кендал і Гвідо Палау.

Ірина Шейк

Ірина Шейк для Marc Jacobs Beauty (фото: instagram.com/irinashay)

Рекламує Ірина новий продукт марки – консилер-стік Accomplice Concealer & Touch-Up Stick. Опис засобу говорить сам за себе: володіючи кремовою текстурою, яка відмінно пристосовується до шкіри, він забезпечує ідеальне покриття і виглядає при цьому абсолютно натурально. Що ж, образ Ірини демонструє це повною мірою. І судячи з коментарів, фанати Ірини це помітили і продукт матиме успіх.

"Як можна бути такою красивою?", "Чудово, фото приголомшливе!", "Ну що за диво дивовижне", "Ірино, ви перевершили самі себе", "Ось це знімок! Наша краща", "Шикарна", "Немає слів", "Занадто красива!", "Найкрасивіша в світі", "Просто богиня"...

До речі, знаменита красуня постійно тішить шанувальників різними кампаніями. Тільки за останній час вона представила відразу кілька запусків від різних брендів: весенно-літню колекцію Burberry, сумки для The Kooples і нову лінію для італійського бренду білизни Intimissimi.

Нагадаємо, раніше спокуслива Ірина Шейк знялася напівоголеною в пікантних бюстьє.

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