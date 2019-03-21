В золоті з голови до п'ят: Ріанна "підірвала" мережу розкішною зйомкою в міні-сукні

Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)

Співачка представила новий продукт своєї марки Fenty Beauty

Ріанна вразила розкішної фотосесією. Сьогодні, коли кожна друга зірка випускає свою косметику, складно здивувати чимось особливим. Тим не менш Ріаннні це завжди вдавалося. З численних б'юті-брендів, створених знаменитостями, Fenty Beauty виділяється якістю і широким вибором відтінків для будь-якого типу шкіри. А ще співачка вміє вчасно випустити трендовий продукт, який тут же стає предметом бажання всіх дівчат планети.

Ріанна а оголосила про перезапуск одного з найпопулярніших засобів марки – хайлайтер для тіла Body Lava. Тепер він з'явиться в трьох відтінках: Who Needs Clothes, Brown Sugar і Trophy Wife, який рекламує сама Рірі. Лінія вийде обмеженим тиражем, тому R&B-королева поспішила залучити всіх шанувальників бренду до купівлі.

Прекрасна Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)

"#BODYLAVA повертається в новому фірмовому відтінку #TROPHYWIFE! Будьте готові відчути на собі вологе сяйво з голови до п'ят!", – підписала вона знімки з нової рекламної кампанії, яка вже встигла наробити багато шуму в мережі.

На фото знаменита барбадоська красуня постала в золотій міні-сукні, що демонструє розкішне тіло зірки, суцільно покрите блиском, що переливається в променях сонця. Для посилення ефекту розкоші співачці створили незвичайний макіяж в золотистих тонах, покриті блискітками і волосся Ріанни. Доповнюють картину "total gold" золоті босоніжки і прикраси.

Відео: instagram.com/badgalriri

Також співачка виклала ролик, на якому ще краще можна розглянути дію нового продукту. Окрім самої співачки, всю принадність новинки демонструють моделі різних типажів: від блондинки до темношкірої дівчини. Відео надзвичайно здивувала шанувальників Ріанни: "Це відео – просто блаженство", "Неймовірно", "Сяй яскраво, як Ріанна", "Це чудово, Рірі, о Боже!", "Я одержимий", "В цей раз я точно не пропущу", "Вже не можу дочекатися!"... Так що новинка точно приречена на успіх.

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