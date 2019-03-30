Осторожно, горячо: Рианна взбудоражила сеть пикантными фото в нижнем белье

Фото: Рианна (instagram.com/badgalriri)

Таким образом артистка рекламирует белье собственного бренда

Знойная красотка Рианна - не только успешная певица, она также выпускает линейки косметики и нижнего белья под своим брендом Fenty. Так, недавно артистка "взорвала" сеть роскошной съемкой в мини-платье в рамках промо-кампании хайлайтера для тела Body Lava, теперь же снова взбудоражила фанов весьма откровенными кадрами.

На этот раз 31-летняя РиРи рекламирует нижнее белье своей марки Savage x Fenty. На горячих снимках она позирует в полупрозрачном комплекте из трусиков и топа нежно-желтого цвета, принимая соблазнительные позы. Дополняют образ яркий макияж и маникюр в тон наряда.

Фото: Рианна (instagram.com/badgalriri)

Новая коллекция Рианны поступит в продажу уже 1 апреля и знаменитость поделилась, что не может дождаться этого дня.

Фото: Рианна (instagram.com/badgalriri)

Каждое фото набрало по несколько миллионов лайков, а в комментариях пользователи сети засыпали певицу комплиментами, особенно отмечая ее роскошные формы.

"Давай еще!"

"Ты точно реальная?"

"Детка, ты шикарна"

"О, этот взгляд!"

"Такая сесуальная"

"Совершенство"

"Вот это тело!"

"Куколка"

"Теперь желтый - мой любимый цвет"

Напомним, ранее Ирина Шейк снялась в новой рекламной кампании Marc Jacobs Beauty.

А вот супермодель Кендалл Дженнер поделилась "горячими" кадрами новой линии купальников.