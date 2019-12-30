Потап став тренером шоу Голос країни 10 сезон

Потап (фото: прес-служба 1+1)

10-й сезон проекту Голос країн стартує вже 19 січня

Шоумен і продюсер Потап зайняв тренерське крісло в десятому ювілейному сезоні Голос країни на «1+1». Відомий артист готується поборотися за найбільш сильні голоси у вирішальній битві епохи, щоб стати тренером-переможцем.

Артист вже шостий сезон поспіль разом зі своїми учасниками готується дивувати глядачів яскравими музичними перфомансами. Професійний погляд продюсера завжди допомагав йому обирати сильних учасників, імена яких продовжували залишатися у всіх на слуху після проекту. Зокрема, український шоу-бізнес поповнився новими яскравими зірками, як INGRET та Тетьяною Решетняк, яка пізніше стала відомою співачкою TAYANNA, та іншими.

Потап поділився своїми враженнями від нового сезону та вокалістів, які він побачив на зйомках сліпих прослуховувань:

«У 10-му ювілейному сезоні є всі інгредієнти супермегашоу: неймовірний кастинг, як ніколи величезна кількість вокалістів і героїв з яскравим бекграундом, які злетілися з усього світу, приголомшливо-професійний тренерський склад, хороша атмосфера на майданчику і незабутні голоси, долі та історії. Новий сезон дивує і надихає на нові відкриття. У мене, як тренера, є ще важлива надзадача. Це не просто супер-завдання провести талановитих вокалістів у фінал проекту, а зробити так, аби ті, хто покидатимуть «Голос країни» знали, що їм робити далі, аби не поступитися своїм мріям про велику сцені».

Потап (фото: прес-служба 1+1)

Головний продюсер Голосу країни-10 та керівник управління виробництва великих розважальних шоу Володимир Завадюк, у свою чергу, додав: «Без Потапа неможливо уявити найвокальнішу битву епохи. Глядачі на його появу завжди чекають, адже він не тільки досвідчений тренер та найтитулованіший продюсер українського шоу-бізнесу. Він ніби головний модератор, який додає проекту харизми та жартів. Потап досить довго був за крок до перемоги, тому в ювілейному сезоні він використає свою суперсилу. Яку саме? Дізнаєтеся в новорічну ніч».

Нагадаємо, команда проекту вже встигла заявити всіх чотирьох зіркових наставників. Ними стали співачка Тіна Кароль, яка перемагала у вокальному проекті чотири рази, міжнародний артист Dan Balan, минулорічний тренер-переможець, мультиартист MONATIK і відомий шоумен Потап.

Продюсери інтригують, що в цьому сезоні на телеглядачів чекає ще більше сюрпризів.