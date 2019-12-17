ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Несіть вогнегасник": Тіна Кароль спокушає довгими ніжками на гарячому фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.12.2019 - 10:29
"Несіть вогнегасник": Тіна Кароль спокушає довгими ніжками на гарячому фото
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка позує у відвертому вбранні і чуттєвій позі

Шанувальникам поп-діви Тіни Кароль не до нудьги - артистка регулярно балує їх ефектними фото в розкішних або ж відвертих вбраннях, випускає несподівані дуети - приміром, з солісткою The Hardkiss Юлією Саніною, і підігріває чутки про свій роман з Даном Баланом. Новий кадр в Instagram співачки також вийшов дуже гарячим і не на жарт схвилював фанатів.

На фото Тіна зображена сидячою на підлозі в томній позі, спираючись однією рукою на стілець. На артистці чорне плаття з ну дуже пікантним розрізом на стегні і чорні колготки, а красиво витягнута ніжка дозволяє помилуватися на спокусливі вигини її фігури у всій красі.

Волосся зірки красиво розсипалося по плечах, а сама вона задумливо дивиться на камеру.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Підписники прийшли в захват від жаркого знімка і почали обсипати компліментами Кароль.

  • Тіна, ти що твориш
  • що за сексі дрес,Тіна?
  • найкрасивіша, люблю тебе моя королева
  • Дитинко, ти просто гармата
  • Несіть вогнегасник
  • Тіна Григорівна ну не можна ж бути такою
  • Неймовірна
  • ГОРЯЧАЯЯЯ ЯКА
  • Яка гарна
  • Богиня
  • що ви творите, Тіна Григооьевна?!
  • какиеееее ноги
  • ВАУ! Неперевершенна

&quot;Несіть вогнегасник&quot;: Тіна Кароль спокушає довгими ніжками на гарячому фото&quot;Несіть вогнегасник&quot;: Тіна Кароль спокушає довгими ніжками на гарячому фото

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що Тіна Кароль і Юлія Саніна вразили чуттєвим дуетом. Дві відомі українські співачки записали спільну пісню, яка стала офіційним саундтреком до фільму "Віддана".

Богиня досконалості: Тіна Кароль вразила чуттєвим фото у шовках Нагадають мені: Тіна Кароль підігріла чутки про роман з Даном Баланом
Новини України Тіна Карольфигура
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся