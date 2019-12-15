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Богиня досконалості: Тіна Кароль вразила чуттєвим фото у шовках

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.12.2019 - 19:24
Богиня досконалості: Тіна Кароль вразила чуттєвим фото у шовках
Тіна Кароль захопила шанувальників фотографією в шовках (фото: instagram.com/tina_karol)

Тіна Кароль показала знімок, на якому позує в елегантній сукні

Популярна українська співачка Тіна Кароль продовжує радувати своїх шанувальників новими фотографіями. Цього разу артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram колаж з двох чуттєвих фото.

На новій фотографії співачка позує на чорному шкіряному дивані. При цьому на Тіні Кароль надіто елегантне шовкове плаття. Її волосся спускається на плечі,а на губах - фірмова червона помада.

Богиня досконалості: Тіна Кароль вразила чуттєвим фото у шовках

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Користувачі мережі прийшли в захват від нового знімка артистки. Ось що вони пишуть.

  • Люблю вас дуже сильно;
  • Неперевершена! Ви мій кумир! У всьому хочу бути схожою на Вас;
  • Вогонь;
  • Красуня;
  • Досконалість;
  • Тіна Кароль виглядає дуже елегантно і витончено, їй дуже йде ця сукня, в ній вона виглядає такою красивою і яскравою;
  • Розкіш;
  • Гаряче;
  • Богиня;
  • Як же красиво;
  • Тіна, що ти з нами робиш? Не можна з ранку, та ще і в неділю нас шокувати своєю красою. Не жінка, а вогонь.

Богиня досконалості: Тіна Кароль вразила чуттєвим фото у шовках

Богиня досконалості: Тіна Кароль вразила чуттєвим фото у шовках

Богиня досконалості: Тіна Кароль вразила чуттєвим фото у шовках

Богиня досконалості: Тіна Кароль вразила чуттєвим фото у шовках

Богиня досконалості: Тіна Кароль вразила чуттєвим фото у шовках

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Тіна Кароль і Юлія Саніна вразили чуттєвим дуетом. Дві відомі українські співачки записали спільну пісню, яка стала офіційним саундтреком до фільму "Віддана".

Раніше повідомлялося про те, що Кароль вразила фанатів своїм фото. Зірка виклала фото з спокусливим декольте. Фанати співачки відразу ж відреагували на її фото, одні порівняли її з "кішечкою", інші - з "левом".

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