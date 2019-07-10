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Сліпуча! Бейонсе підкреслила стрункі ноги і пишні груди сяючим нарядом від Alexander Mcqueen

Lite » Мода 10.07.2019 - 18:31
Сліпуча! Бейонсе підкреслила стрункі ноги і пишні груди сяючим нарядом від Alexander Mcqueen
Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

37-річна співачка вийшла в світ

Бейонсе давно не так часто радує шанувальників світськими виходами. Тим не менш, кожен з них стає сенсацією. Можливо, тому, що вона продумує їх до найменшої деталі, а наряди вибирає воістину розкішні. Вчора, 9 липня, в Лос-Анджелесі пройшла прем'єра всіма гаряче очікуваного ремейка культового мультфільму "Король Лев". Побачити першими стрічку зібралося безліч зірок, багато хто прийшов зі своїми дітьми. Але королевою вечора по праву можна назвати, зрозуміло, Бейонсе. Співачка, яка озвучила одну з головних ролей в мультиплікаційному фільмі, з'явилася у всіх сенсах блискучому образі.

Сліпуча! Бейонсе підкреслила стрункі ноги і пишні груди сяючим нарядом від Alexander McqueenСліпуча! Бейонсе підкреслила стрункі ноги і пишні груди сяючим нарядом від Alexander McqueenСліпуча! Бейонсе підкреслила стрункі ноги і пишні груди сяючим нарядом від Alexander McqueenВбрання співачки просто сколихнуло мережу (фото: instagram.com/beyonce)

Для заходу стилісти підібрали Бейонсе незвичайний наряд. Чорний піджак, суцільно розшитий паєтками, блискітками, намистинами і каменями, які склали чудовий орнамент, відкрив розкішні груди красуні. Стрункі ноги співачки були приховані за невагомою "вуаллю" спідниці, прикрашеної кристалами, що нагадують зоряне небо. На шиї у неї красувалося масивне кольє з сріблястими камінням, такого ж стилю численні сережки у вухах. Зачіска була виконана в дусі відомого показу Givenchy сезону осінь–зима 2015 з їх завитками біля скронь, але на сучасний манер – волосся було заплетене в "хвилі" дрібних кісок, які ззаду зібралися в хвіст. На ноги співачка взула вишукані босоніжки на високій шпильці, а в руки взяла блискучий клатч з камінням, що повторює орнамент піджака.

Сліпуча! Бейонсе підкреслила стрункі ноги і пишні груди сяючим нарядом від Alexander McqueenСліпуча! Бейонсе підкреслила стрункі ноги і пишні груди сяючим нарядом від Alexander McqueenБейонсе з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/beyonce)

На прем'єру вона прийшла за руку з дочкою Блю Айві. Цікаво, що дівчинка одягла схожий наряд. Тільки на ній був чорний піджак з блискучими "погонами" і ідентичною мамі спідницею, розшитою кристалами. Відвідав івент і чоловік знаменитої r'n'b-діви – репер Jay-Z. Він вирішив не змінювати дрес-коду, з'явившись в класичному костюмі і білій сорочці.

Сліпуча! Бейонсе підкреслила стрункі ноги і пишні груди сяючим нарядом від Alexander McqueenСліпуча! Бейонсе підкреслила стрункі ноги і пишні груди сяючим нарядом від Alexander McqueenСліпуча! Бейонсе підкреслила стрункі ноги і пишні груди сяючим нарядом від Alexander McqueenБейонсе стала головною зіркою червоної доріжки (фото: instagram.com/beyonce)

Співачка виклала у себе в Instagram безліч фото без будь-яких коментарів. Зате шанувальники мовчати не стали, буквально за першу годину засипавши її мільйонами лайків і тисячами коментарів. Втім, модні і світські портали також виразили своє захоплення її вбранням. Що ж, співачка буквально сколихнула всю мережу! 

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