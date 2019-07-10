Ослепительна! Бейонсе подчеркнула стройные ноги и пышную грудь сияющим нарядом от Alexander Mcqueen

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

37-летняя певица вышла в свет

Бейонсе давно не так часто радует поклонников светскими выходами. Тем не менее, каждое из ее редких появлений на публике становится сенсацией. Возможно, потому, что каждый из них она продумывает до малейшей детали, а наряды выбирает поистине роскошные. Вчера, 9 июля, в Лос-Анджелесе прошла премьера всеми горячо ожидаемого ремейка культового мультфильма "Король Лев". Увидеть первыми ленту собралось множество звезд, многие пришли со своими детьми. Но королевой вечера по праву можно назвать, разумеется, Бейонсе. Певица, которая озвучила одну из главных ролей в мультипликационном фильме, явилась в блестящем во всех смыслах образе.

Наряд певицы просто всколыхнул сеть (фото: instagram.com/beyonce)

Для мероприятия стилисты подобрали Бейонсе необычный наряд. Черный пиджак, сплошь расшитый пайетками, блестками, бусинами и камнями, которые составили дивный орнамент, открыл роскошную грудь красавицы. Стройные ноги певицы были скрыты за невесомой "вуалью" юбки, украшенной кристаллами, напоминающими звездное небо. На шее у нее красовалось массивное колье с серебристыми камнями, такого же стиля многочисленные серьги в ушах. Прическа была выполнена в духе нашумевшего показа Givenchy сезона осень–зима 2015 с их завитками у висков, но на современный манер – волосы были заплетены в "волны" мелких косичек, которые сзади собрались в хвост. На ноги певица обула изысканные босоножки на высокой шпильке, а в руки взяла блестящий клатч с камнями, точь-в-точь повторяющий орнамент пиджака.

Бейонсе с мужем и дочкой (фото: instagram.com/beyonce)

На премьеру она пришла за руку с дочерью Блю Айви. Интересно, что девочка надела похожий наряд. Только на ней был черный пиджак с блестящими "погонами" и идентичной маме юбкой, расшитой кристаллами. Посетил ивент и муж знаменитой R’n’B-дивы – рэпер Jay-Z. Он решил не изменять дресс-коду, явившись в классическом костюме и белой рубашке.

Бейонсе стала главной звездой красной дорожки (фото: instagram.com/beyonce)

Певица выложила у себя в Instagram множество фото без каких-либо комментариев. Зато поклонники молчать не стали, буквально за первый час засыпав ее миллионами лайков и тысячами комментариев. Впрочем, модные и светские порталы также выразили свои восторги от ее образа. Что ж, певица буквально всколыхнула всю сеть!