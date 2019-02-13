Бейонсе в комапнії Jay-Z блиснула пишними грудьми і екстремальним декольте

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Співачка захопила мережу знімками без білизни

Всесвітньо відома співачка Бейонсе вміє зацікавити публіку не тільки своїми хітами-мільонниками, які шанувальники чекають з завмиранням серця, але і яскравими, ефектними образами. Так, зірка похвалилася новою гарячою фотосесією в Instagram.

Знаменитість позує в світлому блезейре, розшитому великими каменями, з екстремальним декольте і міні спідниці від бренду Sergio Hudson з колекції осінь-зима 2018-2019. Примітно, що під вбранням артистки не було білизни.

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Свій образ вона допонила білосніжною сумкою правильної геометической форми, масивним ланцюгом з кулоном у вигляді напівмісяця, щедро прикрашеного камінням, великими сережками-кільцями, а також сонячними окулярами в білій оправі.

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Щоправда, в такому вигляді на публіці 37-річна співачка з'явилася не одна, а в компанії чоловіка, репера і продюсера Jay-Z. Пара зображена в компанії за столом, уставленому елітними алкогольними напоями.

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Нагадаємо, що нещодавно Бейонсе полонила шанувальників стильною фотосесією. Вона позувала в ефектній сукні оригінального крою з розрізами з по бокам в області талії персикового кольору, а також комбінезоні того ж відтінку.

Раніше Бейонсе вирішила влаштувати для фанів щедру акцію, пообіцявши їм довічні квитки на свої концерти, правда, озвучила досить жорстку умову, яка дозволить обзавестися абонементом на виступ.

До слова, Бейонсе обожнює вбрання, що підкреслюють достоїнства її фігури. Нещодавно вона захопила мережу сміливим експериментом – вийшла в люди у яскраво-червоному жакеті від Maria Escote, розшитому перлами, використавши його як міні-сукню.