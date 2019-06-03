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Королева-Левиця: Бейонсе підірвала мережу ефектним вбранням на Wearable Art Gala

Lite » Мода 03.06.2019 - 20:30
Королева-Левиця: Бейонсе підірвала мережу ефектним вбранням на Wearable Art Gala
Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

37-річна співачка порадувала незвичайним виходом

Бейонсе, яка ніколи не проти експериментів, ще в минулому році оголосила про новий цікавий проект. Так, вона озвучила одну з головних ролей в уже наробившому шуму рімейку мультфільму «Король Лев». Прем'єра призначена на літо. А зараз активно йде промо-кампанія. І Бейонсе дійсно в цьому профі! Вона прийшла на вечірку Wearable Art Gala, яку організувала мама співачки Тіна Ноулз, у незвичному яскравому вбранні. R'n'B-королева перетворилася на Королеву-левицю.

Королева-Левиця: Бейонсе підірвала мережу ефектним вбранням на Wearable Art GalaКоролева-Левиця: Бейонсе підірвала мережу ефектним вбранням на Wearable Art GalaКоролева-Левиця: Бейонсе підірвала мережу ефектним вбранням на Wearable Art GalaКоролева-Левиця: Бейонсе підірвала мережу ефектним вбранням на Wearable Art Gala

Співачка в незвичайному эффектоном образі (фото: instagram.com/beyonce)

Створював наряд ліванський бренд Georges Hobeika. Золотий комбінезон з лискучими візерунками посередині був прикрашений головою лева. Пір'я імітувало гриву, а довга накидка надавала потрібної царственості. Завершували образ золотисті босоніжки на підборах і великі сережки на мочках. Волосся співачки було випрямлене, а макіяж виконаний в бежево-коричневих тонах.

Співачка, яка рідко ділиться постами в Instagram, цього разу не пошкодувала часу.Вона запостила цілу галерею розкішних кадрів, які буквально підірвали мережу.

  • Левиця
  • Королева
  • Це все і навіть більше!
  • Серце лева
  • Це бомба!
  • Мені потрібно це для нашої поїздки в Disney World! Як ви думаєте, це занадто багато для Царства тварин?!
  • Мені теж потрібен такий костюм на прем'єру!
  • Це був би її наряд на уявному бродвейському шоу, яке у мене було в голові
  • О боже, як це чудово!
  • Я просто закоханий

До речі, свою заслужену славу відхопила і дочка Бейонсе – Блю Айві Дівчинка виконала саундтрек до мультфільму The Circle of Life.

Королева-Левиця: Бейонсе підірвала мережу ефектним вбранням на Wearable Art Gala

Дочка співачки також стала зіркою мережі (фото: instagram.com/beyonce)

Треба відзначити, що буквально кожен вихід королеви сцени викликає шалений захват у модних критиків. Так, на 30-ту премію GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation) Media Awards вона з'явилася в чорному піджаку, надягнутому на голе тіло, і босоніжках з різними бантами. А на церемонію 50-ї премії NAACP Image Awards у білосніжній сукні-пальто Balmain.

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