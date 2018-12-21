Рідкісні фото: Бейонсе показала підрослих молодших дітей

Знімки були зроблені під час сімейної подорожі по Індії
Знаменита американська співачка Бейонсе, яка вдруге стала мамою півтори роки тому, дуже рідко ділиться знімками молодших дітей-близнюків Румі і Сера. Однак днями артистка порадувала шанувальників і на своєму офіційному сайті опублікувала дві нові фотографії.
Вони були зроблені в Індії, куди Бейонсе поїхала, щоб виступити на весіллі дочки найбагатшого жителя країни Іші Амбані. Судячи з усього, вона взяла з собою чоловіка і дітей і вирішила влаштувати заодно сімейну подорож.
Фото: beyonce.com
На одному кадрі близнюки сидять в океані на пляжі в Мумбаї. А на іншому 37-річна Бейонсе, одягнена в плаття в національному стилі, тримає Румі на руках.
Фото: beyonce.com
Нагадаємо, близнюки народилися у червні 2017 року. У Бейонсе і її чоловіка Джей Зи також підростає дочка - шестирічна Блю Айві.
Нагадаємо, раніше популярна співачка Бейонсе дала інтерв'ю для вересневого випуску журналу Vogue, а також знялася в їх фотосесії. Зірка зробила одне із самих несподіваних зізнань щодо зради свого чоловіка, репера Джей Зі.
Ми також писали про те, що американська зірка реаліті-шоу і мама трьох дітей Кім Кардашьян порадувала шанувальників чарівною спільної фотосесією зі старшою дочкою Норт. Підписникам дуже сподобалися подібні фото Кардашьян з донею, також вони зазначили, що мама і дочка разюче схожі.
До речі, Меладзе і Джанабаєва вперше вивели в світ молодшого сина.
Нестаріючі актриси Голлівуду (фото: РБК-Україна)