Рідкісні фото: Бейонсе показала підрослих молодших дітей

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Знімки були зроблені під час сімейної подорожі по Індії

Знаменита американська співачка Бейонсе, яка вдруге стала мамою півтори роки тому, дуже рідко ділиться знімками молодших дітей-близнюків Румі і Сера. Однак днями артистка порадувала шанувальників і на своєму офіційному сайті опублікувала дві нові фотографії.

Вони були зроблені в Індії, куди Бейонсе поїхала, щоб виступити на весіллі дочки найбагатшого жителя країни Іші Амбані. Судячи з усього, вона взяла з собою чоловіка і дітей і вирішила влаштувати заодно сімейну подорож.

Фото: beyonce.com

На одному кадрі близнюки сидять в океані на пляжі в Мумбаї. А на іншому 37-річна Бейонсе, одягнена в плаття в національному стилі, тримає Румі на руках.

Фото: beyonce.com

Нагадаємо, близнюки народилися у червні 2017 року. У Бейонсе і її чоловіка Джей Зи також підростає дочка - шестирічна Блю Айві.

Нагадаємо, раніше популярна співачка Бейонсе дала інтерв'ю для вересневого випуску журналу Vogue, а також знялася в їх фотосесії. Зірка зробила одне із самих несподіваних зізнань щодо зради свого чоловіка, репера Джей Зі.

Ми також писали про те, що американська зірка реаліті-шоу і мама трьох дітей Кім Кардашьян порадувала шанувальників чарівною спільної фотосесією зі старшою дочкою Норт. Підписникам дуже сподобалися подібні фото Кардашьян з донею, також вони зазначили, що мама і дочка разюче схожі.

До речі, Меладзе і Джанабаєва вперше вивели в світ молодшого сина.

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