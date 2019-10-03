Ніякої розкоші: Меган Маркл здивувала виходом у світ в бюджетному вбранні

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцогиня Сассекская уміє економити

Меган Маркл, яка нещодавно повернулася з досить тривалого туру ПАР в Лондон, все ще розбурхує мережу новими подробицями свого перебування там. За час поїздки вона встигла здивувати частою зміною вбрання, а ще – їх схожістю. Так, гардероб герцогині в основному склали сукні-сорочки та сукні-тренчи. Вибір цей пояснюється бажанням Маркл зробити пересування максимально комфортним, але при цьому урочистим. У поїздку вона також не стала брати дорогу обручку. Меган в бюджетномуій сукні (фото: instagram.com/sussexroyal)

Відмова від розкоші позначивлася і на виборі брендів. Так, мабуть, найбільш обговорюваним вбранням завдяки своїй ціні стала сукня від американського бренду Banana Republic, відомого своєю демократичністю. Бежева сукню-тренч обійшлося Меган всього в $116. До речі, цей вихід став досить вдалим.

Були у Меган і вельми дорогі вбрання для туру по ПАР (Фото: instagram.com/sussexroyal)

Плаття тілесного відтінку без рукавів з класичними деталями всіх плащів такого крою: коміром, рядом контрастних гудзиків, поясом на талії зробило Меган елегантною і стильною. Вдало підібране взуття в натуральних відтінках , ідеально укладене волосся і сяюча посмішка... Не дивно, що поява Меган викликало бурю захоплення. Так, коли герцогиня вийшла з машини, які стояли поруч, студенти не змогли стримати вигуків та оплесків. Меган в свою чергу привітала їх, помахавши їм рукою.

Герцоги вже повернулися в Лондон (фото: instagram.com/sussexroyal)

Ще одне відносно недороге плаття вона приміряла при візиті благодійної організації ActionAid. Меган обрала вбрання відтінки хакі від Room 502 вартістю близько $450. Доповнили наряд чорні туфлі і великі сережки. Нагадаємо, для Меган, яка відома своєю любов'ю до дорогих убрань, це суттєвий крок, який напевно оцінили її шанувальники по всьому світу.