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Сама чарівність: Меган Маркл блищить в білосніжній сукні улюбленого фасону

Lite » Мода 03.10.2019 - 11:42
Сама чарівність: Меган Маркл блищить в білосніжній сукні улюбленого фасону
Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцогиня Сассекська блищить в Йоганнесбурзі

Меган Маркл і принц Гаррі завершив свій тур по ПАР. Вчора герцоги Сассекские завдали останні візити, зустрілися з президентом ПАР Сирілом Рамафосом і його дружиною Номазизи Мтшошисе. В цей день герцогиня знову поміняла кілька стильних нарядів. Спочатку вона блищала в сукні відтінки хакі від американської марки Room 502, яка доповнила класичними човниками чорного кольору, а пізніше змінила його на білосніжне.

Сама чарівність: Меган Маркл блищить в білосніжній сукні улюбленого фасонуМеган Маркл на офіційних зустрічах (фото: instagram.com/sussexroyal)

Не можна не помітити, що сукня-сорочка – улюблена річ Маркл. В турі по Південній Африці вони зіграли ключову роль. Можливо, герцогиня так любить ці сукні, бо вони візуально роблять стрункішими і допомагають виглядати досить урочисто при досить простому і комфортному крої. Проте їй вдалося довести, що завдяки різним кольорам і аксесуарам вони можуть виглядати кожен раз свіжо і по-новому. Підтвердження тому – образ в білому.

Сама чарівність: Меган Маркл блищить в білосніжній сукні улюбленого фасонуСама чарівність: Меган Маркл блищить в білосніжній сукні улюбленого фасонуСама чарівність: Меган Маркл блищить в білосніжній сукні улюбленого фасонуСама чарівність: Меган Маркл блищить в білосніжній сукні улюбленого фасонуБілий наряд – дуже вдалий вибір Меган (фото: instagram.com/sussexroyal)

Плаття довжиною середини литки, з підкачаними рукавами, тонким поясом і невеликим коміром зшите за класичною для таких нарядів викройкою. Але відтінок зробив лук свіжим, святковим і невагомим. Доповнили його туфлі-човники бежевого відтінку, невеликий браслет на зап'ясті і вигідна контрастна деталь: коралового відтінку сережки в африканському стилі. Волосся було укладене м'якими хвилями, а макіяж виконаний в більш яскравих кольорах.

Сама чарівність: Меган Маркл блищить в білосніжній сукні улюбленого фасонуПлаття-тренч – ще один любиый вид одягу Меган (фото: instagram.com/sussexroyal)

На зустріч з президентом вона також приміряла плаття-сорочку, або ж скоріше плаття-тренч. Вбрання від канадської марки House of Nonie бежевого відтінку вона поєднувала з витонченими туфельками такого ж кольору. Такий тотал-цибуля сьогодні в тренді, так що герцогиня знову потрапила в точку. Виглядати нудно їй допомогла і зміна зачіски. Волосся Меган прибрали в злегка недбалий пучок на потилиці з випущеними у особи пасмами.

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