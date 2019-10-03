Никакой роскоши: Меган Маркл удивила выходом в свет в бюджетном наряде

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцогиня Сассекская умеет экономить

Меган Маркл, которая недавно вернулась из достаточно длительного тура по ЮАР в Лондон, все еще будоражит сеть новыми подробностями своего пребывания там. За время поездки она успела удивить частой сменой нарядов, а еще – их схожестью. Так, гардероб герцогини в основном составили платья-рубашки и платья-тренчи. Выбор этот объясняется желанием Маркл сделать передвижение максимально комфортным, но при этом торжественным. В поездку она также не стала брать дорогое обручальное кольцо. Меган в бюджетном платье (фото: instagram.com/sussexroyal)

Отказ от роскоши сказался и на выборе брендов. Так, пожалуй, самым обсуждаемым нарядом благодаря своей цене стало платье от американского бренда Banana Republic, известного своей демократичностью. Бежевое платье-тренч обошлось Меган всего в $116. К слову, этот выход стал весьма удачным.

Были у Меган и весьма дорогие наряды для тура по ЮАР (Фото: instagram.com/sussexroyal)

Платье телесного оттенка без рукавов с классическими деталями всех плащей такого кроя: воротником, рядом контрастных пуговиц, поясом на талии сделало Меган элегантной и стильной. Благодаря подобранным в тон туфлям образ казался завершенным и ненавязчивым. Легкий макияж в натуральных оттенках, идеально уложенные волосы и сияющая улыбка… Неудивительно, что появление Меган вызвало бурю восторгов. Так, когда герцогиня вышла из машины, стоящие рядом студенты не смогли сдержать криков и аплодисментов. Меган в свою очередь поприветствовала их, помахав им рукой.

Герцоги уже вернулись в Лондон (фото: instagram.com/sussexroyal)

Еще одно относительно недорогое платье она примерила при визите благотворительной организации ActionAid. Меган выбрала наряд оттенка хаки от Room 502 стоимостью около $450. Дополнили наряд черные туфли и крупные серьги. Напомним, для Меган, которая известна своей любовью к дорогим нарядам, это существенный шаг, который наверняка оценили ее поклонники по всему миру.