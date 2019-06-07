Мила і домашня: Кім Кардашян показала себе без макіяжу і укладки

38-річна знаменитість готує новий образ
Кім Кардашьян, любителька незвичайних образів і королева червоних доріжок, знову привела шанувальників у святая святих – свою гардеробну. Кілька годин тому знаменита красуня опублікувала фото, де позує в блідо-рожевого відтінку блузі з довгими широкими рукавами, чималим вирізом на грудях і стрічками на талії, а також короткій спідниці з оборкою.
Ніякого макіяжу і укладання, а такж речі, розкидані навкруги, красномовно розповіли про процес примірки та підготовки чергового лука. Що підтвердила Кім і в короткому підпису до фото. Фолловери, які обожнюють будь-які фото своєї зірки, а тим більше такі «інтимні», буквально вибухнули захопленими коментарями.
Також нещодавно вона поділилася ще одним постом з особистого архіву. Кім лежить в обнімку з чоловіком – репером Каньє Вестом на дивані. Фото вийшло затишним і милим, і шанувальників неймовірно зворушила така сімейна ідилія. Нагадаємо, нещодавно пара відзначила 5-річчя шлюбу у зв'язку з чим Кардашьян випустила нову лінію косметики власного бренду, присвячену цій урочистій події і натхненну їм.
Не менше захоплення в мережі викликають і численні знімки знаменитостей з дітьми. Так, одне з них – де позують відразу три дівчинки – набрало рекордну кількість лайків та коментарів. Обожнюють шанувальники і різноманітні модні виходи старшої дочки Кім, яка напевно обійде свою знамениту маму за популярністю.