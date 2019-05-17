В обіймах коханого: Кім Кардашьян зворушила ніжними весільними фото

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian/)

На честь 5-річної річниці весілля зірка випустила колекцію макіяжу

Кім Кардашьян завжди була сімейною людиною. Незважаючи на любов до оголених селфи і скандальних світських виходів, вона багато часу присвячує дітям і коханому чоловіку – репера Каньє Уесту. І саме вони – головні герої її мікроблогу. Чого тільки варті знамениті кадри з малятком Норті, які обожнюють всі шанувальники Кардашьян! Також нещодавно у пари народилася четверта дитина – хлопчика для знаменитостей виносила сурогатна мати. А незабаром у знаменитій родині очікується чергове велике торжество – 24 травня пара відзначає 5-річну річницю весілля.

Кім Кардашьян підготувала нову колекцію макіяжу для свого бренду (фото: instagram.com/kkwbeauty)

В честь такої події Кім підготувала весільну колекцію макіяжу для свого бренду KKW Beauty, яка надійде в продаж у цей знаменний день. В лінію з промовистою назвою The Mrs. West Collection увійшли помади, рум'яна, хайлайтер, олівець для очей і палетка тіней – все в ніжних нюдовых відтінках. Кім розповіла на своїй сторінці в Instagram, що розробляла її разом з улюбленим візажистом Маріо Дедивановичем, а надихалася власним весільним образом.

Кім Кардашьян та її візажист Маріо Дедиванович (фото: instagram.com/kkwbeauty)

Для нової колекції створили розкішну кампанію, головною героїнею якої стала сама Кім. Кім позує в казкових вінчальних образах на тлі стіни з білих троянд. Також вона виставила спільне фото з чоловіком. Розкішна наречена, Кім позує в довгій сукні від Givenchy з фатою і вишивкою. Каньє одягнений в чорний смокінг з метеликом.

Весільне фото Кім і Каньє (фото: instagram.com/kkwbeauty)

"5 років і 4-ро дітей. Життя не може бути краще! Річниця вже так скоро", – написала Кім під зворушливим фото. Зрозуміло, фоловери зірки почали бурхливо коментувати знімок, вітаючи пару і бажаючи їм щастя. "Вау, я ніколи не бачив цей кадр", – написав і мейк-ап артист Кім, на що вона поспішила відповісти: "У мене є ще сотні! Я викладу кілька нових!". Інші послідовувачі також не стали мовчати:

"Ви все це заслуговуєте"

"Краще весілля у всі часи!"

"Така красива весілля і прекрасне життя! З ювілеєм"

"Просто чудово! Такі милі! З річницею"

"Цей шлюб надихає мене"

"Любов"

До речі, знаменитість встигає також приділяти час навчанню і зустрічам з подругами. Так, днями вона запостила кадр з Лалою Ентоні, де продемонструвала стильний наряд.