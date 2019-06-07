Милая и домашняя: Ким Кардашьян показала себя без макияжа и укладки

Ким Кардашьян, любительница необычных образов и королева красных дорожек, вновь привела поклонников в святая святых – свою гардеробную. Несколько часов назад знаменитая красавица опубликовала фото, где позирует в бледно-розового оттенка блузе с длинными широкими рукавами, внушительным вырезом на груди и лентами на талии, а также короткой юбке с оборкой.

Ким Кардашьян в своей примерочной (фото: instagram.com/kimkardashian)

Никакого макияжа и укладки и разбросанные кругом вещи красноречиво рассказали о процессе примерки и подготовки очередного лука. Что подтвердила Ким и в короткой подписи к фото. Фолловеры, которые обожают любые фото своей звезды, а тем более такие «интимные», буквально взорвались восторженными комментариями.

Ким и Канье (фото: instagram.com/kimkardashian)

Мне нравится иногда видеть тебя без макияжа, такой, какая ты есть

Все, что ты наденешь, будет идеально

Ким без макияжа моя любимая

Спасибо, ты выглядишь лучше без мейкапа

Королева

Лучшая мама в мире

Я в восторге от блузы

Это действительно ты?

Любовь

Ты так прекрасна

О дааа

Восхитительна

Милая

Твое свежее лицо выглядит невероятно

Это тело!

Мне нравится твой лук!

Также недавно она поделилась еще одним постом из личного архива. Ким лежит в обнимку с супругом – рэпером Канье Уэстом на диване. Фото вышло уютным и милым, и поклонников невероятно растрогала такая семейная идиллия. Напомним, недавно пара отметила 5-летие брака, в связи с чем Кардашьян выпустила новую линию косметики собственного бренда, посвященную этому торжественному событию и вдохновленную им.

Ким Кардашьян обожает стильны образы (фото: instagram.com/kimkardashian)

Не менее восторгов в сети вызывают и многочисленные снимки знаменитости с детьми. Так, одно из них – где позируют сразу три малышки – набрало рекордное количество лайков и комментариев. Обожают поклонники и разнообразные модные выходы старшей дочери Ким, которая наверняка обойдет свою знаменитую маму по популярности.