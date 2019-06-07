Милая и домашняя: Ким Кардашьян показала себя без макияжа и укладки

38-летняя знаменитость готовит новый образ
Ким Кардашьян, любительница необычных образов и королева красных дорожек, вновь привела поклонников в святая святых – свою гардеробную. Несколько часов назад знаменитая красавица опубликовала фото, где позирует в бледно-розового оттенка блузе с длинными широкими рукавами, внушительным вырезом на груди и лентами на талии, а также короткой юбке с оборкой.
Никакого макияжа и укладки и разбросанные кругом вещи красноречиво рассказали о процессе примерки и подготовки очередного лука. Что подтвердила Ким и в короткой подписи к фото. Фолловеры, которые обожают любые фото своей звезды, а тем более такие «интимные», буквально взорвались восторженными комментариями.
Также недавно она поделилась еще одним постом из личного архива. Ким лежит в обнимку с супругом – рэпером Канье Уэстом на диване. Фото вышло уютным и милым, и поклонников невероятно растрогала такая семейная идиллия. Напомним, недавно пара отметила 5-летие брака, в связи с чем Кардашьян выпустила новую линию косметики собственного бренда, посвященную этому торжественному событию и вдохновленную им.
Не менее восторгов в сети вызывают и многочисленные снимки знаменитости с детьми. Так, одно из них – где позируют сразу три малышки – набрало рекордное количество лайков и комментариев. Обожают поклонники и разнообразные модные выходы старшей дочери Ким, которая наверняка обойдет свою знаменитую маму по популярности.