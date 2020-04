Меланія Трамп вибрала незрівнянне смарагдове плаття-сорочку з особливої нагоди

Меланія Трамп (фото: instagram.com/flotus)в

Меланія вибрала образ у "традиційних кольорах"

Меланія Трамп, як і інші американці, змушена самоізолюватися на період пандемії коронавіруса в США. Досить довгий час перша леді США не радує офіційними виходами і образами. Замість цього Меланія лише зрідка записує важливі відеозвернення до своїх співгромадян, закликаючи залишатися вдома і носити маски. Однак на минулих вихідних Меланія з'явилася перед багатомільйонною армією своїх фоловерів в мережі instagram з більш приємним "зверненням". 12 квітня весь світ святкував католицьку Пасху. Дружина Дональда Трампа не могла обійти стороною цей важливий день! І підготувала для фоловерів миле привітання.

Замість офіційний заспокійливих промов Меланія вирішила продовжити зворушливий звичай. На відео перша леді США прочитала добру казку про кролика — The Very little Rabbit. Для маленьких американців читання цієї милої історії вважається "національної традиції". Зйомки відео проходили в саду біля Білого Дому. Трамп розташувалася на білосніжній лавці, на тлі — затишна альтанка з зеленню. Поруч з першою леді бачимо кошик з кольоровими крашанками.

"Щасливої Пасхи! В цьому році ми не можемо звично відсвяткувати цей день. Однак я хочу приділити хвилину, щоб побажати всім щасливого Великодня. А також прочитати одну з моїх улюблених дитячих казок", — уточнила місіс Трамп.

До речі, окремої уваги також заслуговує образ Меланії. Для читання казки Трамп вибрала плаття-сорочку в смарагдових тонах. Вважається, що відтінки зеленого мають заспокійливий ефект. Можливо, Меланія не просто так вибрала саме такий образ в такий непростий для всього світу час. Крім того, зелений колір, за аналогією з весною, традиційно вважається важливим атрибутом великодніх свят, і його часто вибирають для публічних заходів перші леді західних країн.

Лляне плаття в рубашечном стилі має довгі рукави. Талію обрамляє широкий зелений пояс під шкіру. Завершують елегантний образ першої леді зелені текстуровані човники з високою шпилькою. Волосся Меланія поклала у вишукану зачіску з великими локонами. Макіяж зроблений максимально стриманим, виділяючи лише очі дружини президента США.

