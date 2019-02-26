Меган Маркл зачарувала ніжним образом на зустрічі з королем Марокко

Меган і Гаррі побували у палаці короля Мухаммеда VI на прощальній вечері

Беременная герцогиня Меган Маркл, которая ранее блистала в роскошном платье Dior на приеме у посла Великобритании в Марокко, совершила свой последний официальный выход в свет в этой стране. Вместе с супругом принцем Гарри она посетила резиденцию короля Марокко Мухаммеда VI в Рабате.

Там они встретились с самим королем, а также его сестрами и 15-летним наследным принцем Мулай Хассаном, с которым Меган и Гарри уже виделись в день своего прибытия в Марокко.

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Для прощального ужина во дворце Маркл выбрала нежный и элегантный наряд - голубое платье в пол с цветочным узором от Carolina Herrera стоимостью 4217 долларов. Меган дополнила образ бежевыми туфлями Gianvito Rossi и клатчем Dior в тон, а также сережками Cartier из белого золота и бриллиантов.

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Длинные волосы герцогиня Сассекская собрала в фирменный стильный пучок, а в макияже использовала румяна кораллового оттенка.

Отметим, что цвет наряда супруги принца Гарри стал данью уважения Марокко и отсылкой к самому красивому городу страны - лазурному Шефшауену.

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Гарри и Меган побеседовали с королем Мухаммедом VI, сделали комплименты его дворцу и передали послание в конверте от королевы Елизаветы II.

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Монаршая пара призналась, что им очень понравилось в Марокко, поэтому они обязательно вернутся сюда вновь, но уже с неофициальным визитом.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри совершили трехдневный тур по Марокко. Это был последний заграничный тур королевской пары перед рождением их долгожданного первенца в конце апреля. В последний день герцог и герцогиня Сассекские побывали в Королевском марокканском конном клубе Dar Essalam.

Мы также сообщали, что во время второго дня пребывания в Марокко принц Гарри и Меган Маркл посетили школу-пансионат, где у девочек 12-18 лет есть возможность получить среднее образование, что являестя проблемой для женщин Марокко. Там герцогине Сассекской сделали мехенди - тату хной на удачу.