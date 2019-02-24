Меган Маркл в розкішній червоній сукні прилетіла в Марокко

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Герцог і герцогиня Сассекські проведуть в Марокко три дні

Після "таємного" візиту до Нью-Йорк, де вагітна Меган Маркл зустрілася з друзями і влаштувала вечірку на честь свого майбутнього малюка, герцогиня Сассекська повернулася до робочих обов'язків і зробила останній офіційний візит перед народженням дитини. Разом з чоловіком принцом Гаррі вона прибула в Марокко. Фотографії були опубліковані на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу в Instagram.

Герцог і герцогиня Сассекські проведуть в африканській країні ряд зустрічей до понеділка, а потім влаштують собі короткий романтичний відпочинок і повернуться до Лондона у вівторок.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

37-річна Маркл, яка перебуває на сьомому місяці вагітності, вперше вибрала для виходу в світ наряд, який не підкреслює її кругленький живіт. Вона прибула в Касабланку в червоній сукні Valentino вільного A-силуету і з бежевою сумкою цього ж бренду, а також нюдовых човниках Gianvito Rossi. Вважається, що Меган вибрала червоний колір не випадково, оскільки він символізує державний прапор Марокко.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

В аеропорту їх зустрічали британський посол Томас Рейллі і його дружина Алікс, а також почесна гвардія. А в палаці в Рабаті монарші особи зустрілися з наслідним принцом Марокко Мулай Хасаном.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Поїздка присвячена обговоренню таких питань, як розширення прав жінок, освіта для дівчаток і заохочення соціального підприємництва.

Варто відзначити, що їх візит збігся з заворушеннями в різних регіонах країни - вчителі організували акції протесту, вимагаючи підвищення зарплати. Тому служба безпеки посилила заходи безпеки і попросила подружжя не з'являтися на вулиці і не спілкуватися з місцевими жителями.

Нагадаємо, раніше папараці "застукали" Маркл в Нью-Йорку по дорозі в аеропорт. Герцогиня Сассекська здивувала несподівано простим образом в легінсах і толстовці.

А в мережі тим часом двійник Меган Маркл загрожує стати популярнішим за герцогиню. У дівчини по імені Сара Мланга є свій "принц Гаррі" і зоряні "племінники".

Відео: (РБК-Україна)