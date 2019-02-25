Щасливі Меган Маркл і принц Гаррі відвідали кінний клуб в Марокко (відео)

Меган Маркл і принц Гаррі в Марокко (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Це вже останній день королівського туру Меган і Гаррі в Марокко

Меган Маркл і принц Гаррі продовжують свій триденний тур по Марокко. Нагадаємо, що це буде останній закордонний тур королівської пари перед народженням їх довгоочікуваного первістка в кінці квітня. Тому зараз пара насолоджується поїздкою, а ЗМІ поспішають зафіксувати буквально кожен крок Меган і Гаррі.

Останній день туру по Марокко герцог і герцогиня Сассекські вирішили провести в Королівському марокканському кінному клубі Dar Essalam. Щоб дізнатися більше про програму країни для підтримки дітей з обмеженими можливостями за допомогою кінної терапії.

The Duke and Duchess of Sussex continue their visit to Morocco at the Royal Equestrian Club in Rabat.

⁰Here Their Royal Highnesses will see how equine therapy helps disabled children and young people with mental health challenges. #RoyalVisitMorocco pic.twitter.com/OHvu9o4CS4 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) February 25, 2019

Триденний візит Гаррі і Меган в Марокко закінчується в понеділок, 25 лютого, і вони також побачать, як пара марокканських дітей готує страву з кулінарної книги Гренфелла, яку так любить герцогиня Меган.

Меган і Гаррі в кінному клубі Dar Essalam (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Журналісти відзначають, що Меган і Гаррі, незважаючи на завантажені дні в Марокко, перебувають у піднесеному настрої.

Вони прибули на стайню одягнені в повсякденний, абсолютно звичайний одяг, постійно тримаючись за руки. І час від часу погладжуючи норовливих вихованців клубу Dar Essalam. Меган вибрала зелену куртку, тільняшку і чорні штани.

Meeting staff who work at here at the Royal Equestrian Club – who have seen how beneficial spending time with horses can be for disabled children and those suffering from mental health issues. #RoyalVisitMorocco pic.twitter.com/EUZBUW8PBC — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) February 25, 2019

До речі герцог і герцогиня Сассекські обожнюють кінні прогулянки. Звичайно, у зв'язку з положенням Меган Маркл вона змушена на час відмовитися від подібного спорту. І все ж пара досить часто проводила час на полі з улюбленими кіньми.

Нагадаємо, під час другого дня перебування в Марокко принц Гаррі і Меган Маркл відвідали школу-пансіонат, де у дівчаток 12-18 років є можливість отримати середню освіту, що є проблемою для жінок Марокко. Тут, в пансіонаті, Меган зробили тату хною на удачу.

А ввечері для герцога і герцогині Сассекский посол Великобританії в Марокко організував прийом. Для офіційного виходу Маркл обрала розкішну сукню від Dior, зшиту спеціально для вагітної герцогині.