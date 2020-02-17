Королева пустелі: Іванка Трамп в розкішній золотій сукні розповіла про гендерну нерівність в ОАЕ

Іванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Для важливої поїздки Іванка Трамп вибрала відразу кілька золотих нарядів

Всього пару днів, як Іванка Трамп вирушила з діловим візитом в ОАЕ. За цей час 38-річна бізнес-леді і дочка президента США встигла продемонструвати відразу кілька ефектних образів - і всі в золотих тонах! Немов таким чином красуня дає зрозуміти, що вона на будь-якому прийомі - "справжня королева". Відзначимо, що до того Іванка відвідала конференцію W-GDP у Вашингтоні (Women's Global Development and Prosperity Initiative - Ініціатива глобального розвитку і процвітання жінок). З цієї ж місією - підтримка прав жінок - Іванка і відправилася в ОАЕ.

В далекій країні дочку президента США чекала насичена програма, в якій була запланована буквально кожна година. Так, бізнес-леді відвідала Лувр в Абу-Дабі, пройшлася по просторих залах Національного музею шейха Заїда, а також зустрілася з місцевими жінками-політиками і міністрами. З ними то Іванка й обговорила гендерну нерівність у регіоні та шляхи його вирішення. Пізніше Іванка вступила на Всесвітньому жіночому форумі в Дубаї 16 лютого.

Ефектна Іванка Трамп на жіночому форумі в Дубаї (фото: instagram.com/ivankatrump)

Перед іншими учасниками форуму бізнес-леді з'явилася в розкішній золотій сукні з атласу. Плаття з довгими рукавами і пишною спідницею довжини міді прикрашене також ефектними складками в районі декольте. При цьому на цей раз Іванка вирішила не покривати голову хусткою, як робила це раніше.

"Золотий образ" дочки президента США доповнюють закриті туфлі-човники на шпильці в тон сукні. Волосся акуратно випрямлене. До речі, у Іванки зачіска подовжений боб, яка була особливо актуальна влітку минулого року. З макіяжем Трамп не зловживала і зробила акцент на очі. У цілому, образ Іванки вийшов одночасно вечірнім і діловим, що ідеально підходить для заходу, який вона відвідала.

“Спасибі Його Високості шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму і Її Високості Маналу бінт Мухаммеду бен Рашид Аль Мактум за ваш добрий прийом. Для мене було честю виступити на Глобальному жіночому форумі в Дубаї і на регіональному саміті We-Fi. У минулому році уряди країн Близького Сходу провели суттєві правові реформи з метою просування гендерної рівності. Я взяла участь у Жіночому глобальному форумі в Дубаї і регіональному саміті We-Fi в ці вихідні, щоб розвинути цей імпульс і виступати за подальші зміни в регіоні і в усьому світі", - поділилася емоціями Іванка Трамп.

Фото: instagram.com/ivankatrump

Відзначимо, що раніше під час безлічі екскурсій, які були організовані для Іванки, вона блищала в іншому платті. Приталений наряд із золотої парчі і з чорними вставками знову був ідеально збалансований на межі стриманості і "вечірньої ефектності". Тоді дочка Дональда Трампа прикривала голову хусткою, дотримуючись місцевих традицій жінок.

Нагадаємо, раніше Іванка Трамп захопила рідкісним сімейним фото з братами і сестрою, але без мачухи.