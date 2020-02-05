Іванка Трамп захопила рідкісним сімейним фото з братами і сестрою, але без мачухи

Дональд і Іванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

У мережі знову поповзли чутки про напружені стосунки між Іванкою та її мачухою - Меланією Трамп

Іванка Трамп стала прикладом для багатьох жінок. 38-річна дочка президента США - успішна бізнес-леді, яка бере активну участь у політичному і громадському житті своєї країни. 4 лютого Дональд Трамп виступив з черговою важливою заявою - "Про становище країни". Це щорічна заява, в якій президента США розповідає про поточну ситуацію в країні та законодавчих ініціативах членам Конгресу. За таким випадок в Капітолії Вашингтона зібралися високопоставлені чиновники і не тільки. Серед головних політичних осіб США також були помічені найближчі родичі Дональда Трампа. Знакове фото опублікувала Іванка Трамп.

Так, бізнес-леді опублікувала у своєму офіційному мікро-блозі фото, на якому поруч з Іванкою також позують її рідні брати — Дональд Трамп-молодший (42 роки) і Ерік Трамп (36 років). Зазначимо, що Дональд, Іванка і Ерік — діти від першої дружини президента США, чеської моделі Івани Трамп (70 років). У шлюбі пара пробула з 1977 по 1991 рік.

Ще одна рідкісна "гостя" — зведена сестра Тіффані (26 років). Дівчина народилася у другому шлюбі Трампа з американською актрисою і продюсером Марлою Мейплз (56 років). У шлюбі з відомим бізнесменом вона пробула з 1993 по 1999 рік.

На фото зліва-направо: Дональд Трамп-молодший, Кімберлі Гілфойл, Ерік Трамп і його дружина Лара, Іванка Трамп і Джаред Кушнер, Тіффані Трамп і її бойфренд Майкл Буглос (фото: instagram.com/ivankatrump)

По ліву руку від Іванки бачимо її чоловіка, американського бізнесмена власника девелоперської компанії і газети New York Observer Джареда Кушенара. По праву руку від Іванки позує Лара Трамп — дружина Еріка Трампа. Лара є телевізійним продюсером і радником з виборчої кампанії 45-го президента США Дональда Трампа. До речі, Іванка і Лара дійсно тісно спілкуються одна з одною. Їх навіть можна назвати подругами. Можливо, жінок згуртувала сильна життєва позиція і ділова хватка, яка присутня в обох.

Також на фото в червоній сукні позує Кімберлі Гілфойл — американська телеведуча, журналістка, фотомодель і прокурор. Поряд з Тіффані стоїть її коханий Майкл Буглос, бізнесмен-мільйонер.

Усі дами були вишукано одягнені. Сама ж Іванка віддала перевагу елегантній чорній сукні без рукавів. Форма футляр ідеально підкреслила стрункі форми бізнес-леді, а також візуально подовжує фігуру. Сукня прикрашена золотими ґудзиками в районі талії, а також шовковим червоним коміром — ефектна родзинка образу.

Деталі елегантного образу Іванки (фото: instagram.com/ivankas_updates)

При цьому на рідкісному сімейному фото не була помічена Меланія Трамп — третя дружина президента США. Примітно, що Меланія також приймає активну участь в справах чоловіка. Тому її відсутності під час оголошення важливої заяви "Про становище країни" насторожила багатьох користувачів мережі. І вкотре стало причиною чуток, що старша дочка і нинішня дружина президента США явно не ладнають одна з одною.

Нагадаємо, що Меланія і Дональд Трамп переживають серйозну кризу в шлюбі. Раніше в мережі опублікували чергове "підтвердження".