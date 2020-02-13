Іванка Трамп в повітряному плісе кольору неба підкорила вишуканим аутфітом на всі випадки

Іванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Дочка президента США зачарувала новим стильним виходом

Іванка Трамп з головою поринула у справи. Здається, що 38-річна дочка президента США, мама трьох дітей взагалі не відпочиває. Як відомо, Іванка, на відміну від своїх братів і сестер, приймає найбільш активну участь у справах своєї країни і батька. Адже з березня 2017 року Іванка є асистентом Дональда Трампа. При цьому на безоплатній основі. Крім того, щоб якомога сильніше сконцентруватися на важливій роботі Іванка навіть закрила в 2018 році свій бренд одягу Ivanka Trump. На сьогоднішній день дочка президента США - приклад успішної, реалізованої бізнес-леді, до голосу якої прислухаються і поважають.

Не дивно, що феміністичні організації США ставлять Іванку у приклад. І не даремно! Приміром, Іванка підтримує ініціативу W-GDP (Women's Global Development and Prosperity Initiative) - Ініціатива глобального розвитку і процвітання жінок. Днями дочка Дональда Трампа взяла участь у конференції W-GDP у Вашингтоні, де виступила з промовою. А на своїй instagram-сторінці Іванка зробила потужну заяву: "Найбільша загроза екстремізму - це розширення прав і можливостей жінок".

Іванка Трамп у вишуканому образі-плісе (скріншот поста: instagram.com/ivankatrumplooks)

Як завжди, увага модних ЗМІ була прикута до образу бізнес-леді. Для ділового візиту Іванка вибрала елегантний комплекс в небесних відтінках. Дочка президента США з'явилася на публіці в повітряній спідниці-плісе довжини міді. Зазначимо, що плісе - все ще актуальне. І не втрачає позиції навесні-влітку 2020.

У спідницю заправлена напівпрозора блузка з довгими рукавами і бантом-краваткою під горло. Вишуканий образ довершують замшеві туфлі-човники насиченого синього кольору, на тонкій шпильці.

Скріншот поста: instagram.com/always.ivanka

Волосся довжини каре Іванка випрямила і акуратно поклала з боків. Макіяж зроблений з акцентом на виразні очі.

До речі, раніше Іванка Трамп уже демонструвала яскраві образи в повітряній спідниці-плісе. На весну-літо 2020 варто до них придивитися.

Скріншоти постів: instagram.com/ivankatrumplooks

Нагадаємо, раніше Іванка Трамп захопила рідкісним сімейним фото з братами і сестрою, але без мачухи.