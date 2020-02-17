Меланія Трамп з'явилася в невдалій сукні, яка "з'їла" її фігуру

Меланія Трамп (колаж: РБК-Україна)

Образ Меланії перенасичений деталями

Меланія Трамп після невеликої "публічної перерви" продовжує активно брати участь у справах свого чоловіка, а також з'являтися на нових офіційних заходах. Як правило, увага модних ЗМІ особливо прикута до образів першої леді США. І все ж кожен робить помилки. Меланія, яка може похвалитися буквально бездоганним відчуттям стилю, днями здійснила "модний провал". Дружина Дональда Трампа з'явилася на публіці в літньому платті, яке візуально зробило ідеальні форми 49-річної Меланії ширше.

Так, подружжя Трамп відвідали 16 лютого відкриття гонки NASCAR Daytona 500. При цьому в американське місто Дейтон-Біч у Флориді Меланія і Дональд прибутку на президентському лімузині The Beast. Це спеціальне броньоване авто. У ньому подружжя проїхали приблизно чверть кола. І таким чином "дали команду" до офіційного старту перегонів, після чого гонщики почали розігрівати двигуни своїх "залізних коней".

Дональд і Меланія Трамп на відкритті NASCAR Daytona 500 (скріншоти поста: instagram.com/melaniatrumpworld)

Скріншот поста: instagram.com/anamericanarchagel_2

Повернемося ж до образу Меланії. Для чергового заходу перша леді США вибрала легке літнє плаття, яке відкриває її руки. Чорне плаття в білий строкатий принт (тренд сезону весна-літо 2020) з пишною спідницею має довжину міді, демонструючи витончені щиколотки своєї власниці. І все б нічого, але одна деталь явно псує весь ансамбль а саме - ажурний широкий пояс з білого мережива.

Фото: instagram.com/clintbowyer

Така деталь навпаки мала б привернути увагу до тонкої талії першої леді США, однак замість цього зробила її тільки візуально ширше. Горошок, мереживо, глибоке декольте - занадто багато деталей, через які фігура Меланії лише втрачає плавність вигинів.

Образ Меланії цілком гармонійно доповнюють білосніжні човники на тонкій шпильці. Хоча до цього аутфіту краще було б підібрати туфлі в тон сукні.

Волосся дружина Дональда Трампа, як звичайно, воліла залишити розпущеним. А ось розглянути деталі макіяжу Меланії не дозволяли досить масивні сонцезахисні окуляри.

При цьому модні ЗМІ встигли розкритикувати не тільки плаття, але і в принципі сам вибір вбрання. Все ж відкриття автогонки, де передбачалося активне спілкування зі спортсменами, пересування на тривалі дистанції і взагалі відкритий простір з поривами вітру, краще було б відвідати не в сукні, а брючному костюмі, як варіант.

Нагадаємо, раніше Меланія Трамп в лаковому плащі і замшевих чоботях перевтілилася в героїню культової "Матриці".