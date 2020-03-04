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Королева Летиція в "хижій" спідниці вигідно виділила стрункі ніжки і осину талію

Lite » Мода 04.03.2020 - 11:54
Королева Летиція в "хижій" спідниці вигідно виділила стрункі ніжки і осину талію
Королева Летиція

Королева Летиція вибрала вишуканий образ у строкатій спідниці

Відомі монарші красуні вирішили всі разом зачарувати шанувальників новими яскравими виходами. Поки Кейт Міддлтон захоплює ірландців яскравими total green появами, королева Летиція вбралася в строкатий помаранчевий. Під час чергового офіційного заходу в Мадриді дружина короля Іспанії постала у вишуканому і одночасно трендовому образі в спідниці з "хижим" принтом.

3 березня в урочистій обстановці в Мадриді король і королева Іспанії провели церемонію нагородження новий почесних послів бренду "Іспанія" (Ambassadors for 'Spain' Brand ). Послом бренду "Іспанія" стають відомі жителі Іспанії, а також компанії, які покликані покращувати імідж країни на світовій арені.

Королева Летиція в &quot;хижій&quot; спідниці вигідно виділила стрункі ніжки і осину талію

Королева Летиція в &quot;хижій&quot; спідниці вигідно виділила стрункі ніжки і осину талію

Скріншоти поста: instagram.com/casarealdeespana

До речі, в цьому році послами бренду "Іспанія" стали:

  • Кінорежисер Ізабель Койшет
  • Бізнес-леді Ана Ботін
  • Бадмінтоністка, олімпійська чемпіонка Кароліна Марін
  • Учений-мікробіолог Франциско Мохіка
  • Професійна футбольна ліга Іспанії
  • ONCE — Іспанська національна організація сліпих
  • PARADORES — система туризму Іспанії, існує вже 90 років
  • Хосе Луїс Бонет — іспанським бізнесмен, президент Торгово-промислової палати Іспанії і Freixenet

За вручення почесного "титулу" відповідає так званий Форум іспанських брендів, який відзначає цього року своє 20-річчя.

Перед десятками гостей важливого заходу королева Летиція блищала в елегантному діловому образі. При цьому не позбавленого яскравих родзинок.

Королева Летиція в &quot;хижій&quot; спідниці вигідно виділила стрункі ніжки і осину талію

Королева Летиція в &quot;хижій&quot; спідниці вигідно виділила стрункі ніжки і осину талію

Королева Летиція в &quot;хижій&quot; спідниці вигідно виділила стрункі ніжки і осину талію

Королева Летиція у спідниці Roberto Verino і блузі ZARA (скріншот поста: instagram.com/lady_etiquette)

У центрі ансамблю — безумовно, яскрава помаранчева блуза із атласу з пишним рукавом від бренду ZARA. Блуза заправлена з спідницю-олівець з анімалістичним принтом від Roberto Verino. Вкотре підкреслимо, що принт-анімальє був особливо актуальне в 2019 році. І так полюбився модницям у всьому світі, що ще довго буде залишатися в трендах. Зверніть увагу, наскільки спідниця вигідно підкреслює стрункі форми Летиції.

Свій вишуканий образ дружина Філіпа IV доповнила чорними шкіряними черевиками від Manolo Blahnik з легким "хижим" тисненням.

Волосся Летиція розплела. Однак звичній зачісці каре додала більше о'бєму, що виглядає набагато краще. З аксесуарів — ледь помітні золоті сережки і перстень. Макіяж вже традиційно зроблений з акцентом на очі.

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