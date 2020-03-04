Королева Летиція в "хижій" спідниці вигідно виділила стрункі ніжки і осину талію

Королева Летиція

Королева Летиція вибрала вишуканий образ у строкатій спідниці

Відомі монарші красуні вирішили всі разом зачарувати шанувальників новими яскравими виходами. Поки Кейт Міддлтон захоплює ірландців яскравими total green появами, королева Летиція вбралася в строкатий помаранчевий. Під час чергового офіційного заходу в Мадриді дружина короля Іспанії постала у вишуканому і одночасно трендовому образі в спідниці з "хижим" принтом.

3 березня в урочистій обстановці в Мадриді король і королева Іспанії провели церемонію нагородження новий почесних послів бренду "Іспанія" (Ambassadors for 'Spain' Brand ). Послом бренду "Іспанія" стають відомі жителі Іспанії, а також компанії, які покликані покращувати імідж країни на світовій арені.

Скріншоти поста: instagram.com/casarealdeespana

До речі, в цьому році послами бренду "Іспанія" стали:

Кінорежисер Ізабель Койшет

Бізнес-леді Ана Ботін

Бадмінтоністка, олімпійська чемпіонка Кароліна Марін

Учений-мікробіолог Франциско Мохіка

Професійна футбольна ліга Іспанії

ONCE — Іспанська національна організація сліпих

PARADORES — система туризму Іспанії, існує вже 90 років

Хосе Луїс Бонет — іспанським бізнесмен, президент Торгово-промислової палати Іспанії і Freixenet

За вручення почесного "титулу" відповідає так званий Форум іспанських брендів, який відзначає цього року своє 20-річчя.

Перед десятками гостей важливого заходу королева Летиція блищала в елегантному діловому образі. При цьому не позбавленого яскравих родзинок.

Королева Летиція у спідниці Roberto Verino і блузі ZARA (скріншот поста: instagram.com/lady_etiquette)

У центрі ансамблю — безумовно, яскрава помаранчева блуза із атласу з пишним рукавом від бренду ZARA. Блуза заправлена з спідницю-олівець з анімалістичним принтом від Roberto Verino. Вкотре підкреслимо, що принт-анімальє був особливо актуальне в 2019 році. І так полюбився модницям у всьому світі, що ще довго буде залишатися в трендах. Зверніть увагу, наскільки спідниця вигідно підкреслює стрункі форми Летиції.

Свій вишуканий образ дружина Філіпа IV доповнила чорними шкіряними черевиками від Manolo Blahnik з легким "хижим" тисненням.

Волосся Летиція розплела. Однак звичній зачісці каре додала більше о'бєму, що виглядає набагато краще. З аксесуарів — ледь помітні золоті сережки і перстень. Макіяж вже традиційно зроблений з акцентом на очі.