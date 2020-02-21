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Королева Летиція в кейпі та подовженому блейзері показує ультра-тренди весни 2020

Lite » Мода 21.02.2020 - 11:48
Королева Летиція в кейпі та подовженому блейзері показує ультра-тренди весни 2020
Королева Летиція (колаж: РБК-Україна)

Королева Іспанії Летиція показала відразу кілька трендів в одному аутфіті

Королева Летиція продовжує здійснювати ряд ділових візитів, з головою занурившись в обов'язки королеви Іспанії. На початку тижня дружина Філіпа IV вшановула переможців різних національних премій за внесок у розвиток науки і медицини. Після чого королева-консорт Іспанії з'явилася на офіційній зустрічі фонду іспанського комітету ЮНІСЕФ. Захід відбувся в Мадриді. Перед публікою Летиція з'явилася в елегантному діловому образі, в черговий раз продемонструвавши своє бездоганне відчуття стилю.

47-річна королева-консорт Іспанії обрала для чергової поїздки стильний брючний наряд. Однак особливо в образі Летиції виділяється трендовий елемент гардеробу - чорний кейп від бренду Carolina Herrera з об'ємними рукавами і великими накладними кишенями. Підкреслимо, що кейп - це must have весни-2020. Під час Тижня високої моди в Парижі сезону весна-літо складно було відшукати дизайнера, який би у своїй колекції не "обіграв" кейп. Нагадаємо, що під час недавнього візиту в Дубай дочка президента США Іванка Трамп також продемонструвала вишуканий вечірній образ, накинувши на плечі легкий кейп.

Королева Летиція в кейпі та подовженому блейзері показує ультра-тренди весни 2020

Королева Летиція в кейпі та подовженому блейзері показує ультра-тренди весни 2020

Королева Летиція в кейпі та подовженому блейзері показує ультра-тренди весни 2020

Королева Летиція в кейпі від Carolina Herrera (скріншоти поста: instagram.com/klsnicegirl)

Повернемося ж до образу Летиції. У цьому сезоні також обов'язково слід звернути увагу на брючний костюм з подовженим жакетом. Для ділового візиту королева-консорт Іспанії обрала сірий костюм у велику клітку від Hugo Boss. Образ доповнює класична білосніжна блузка зі складками в районі горла.

Королева Летиція в кейпі та подовженому блейзері показує ультра-тренди весни 2020

Королева Летиція в кейпі та подовженому блейзері показує ультра-тренди весни 2020

Скріншоти поста: instagram.com/klsnicegirl

Завершують образ чорні лакові туфельки на шпильці чорного кольору. В тон образу підібрана шкіряна маленька сумочка з золотою пряжкою. З аксесуарів Летиція також одягла чорний шарф і непомітні золоті сережки. Макіяж зроблений з акцентом на очі. Як завжди, образ першої леді Іспанії був продуманий до дрібниць.

Нагадаємо, що раніше ще одна стильна красуня показувала, як носити подовжений блейзер. На тиждень моди в Мілані прилетіла супермодель Ірина Шейк. Проте одна деталь явно псувала весь аутфіт - розтягнуті на колінах колготки.

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